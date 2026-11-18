Civilization 7 n'aura vraiment pas atteint les objectifs espérés et son studio, Firaxis, en fait directement les frais. Un tiers de ses employés va être licencié avant le retour de la licence XCOM.

C'est un sacré coup dur qui frappe Firaxis, presque deux ans après la sortie de Civilization 7. La maison-mère, Take-Two a décidé de faire des coupe drastiques dans les effectifs. Cela intervient après des performances mitigés pour son dernier jeu et surtout alors qu'il prépare le retour de XCOM. Ce nouveau licenciement pourrait-il mettre en péril le studio ?

Firaxis licencie un tiers de son effectif après Civilization 7

C'est par voie de presse que nous avons appris la nouvelle hier, le mardi 17 novembre 2027. Dans un article pour Bloomberg, Jason Schreier a partagé les récentes nouvelles concernant Firaxis. Take-Two, via son label 2K qui édite les jeux du studio (dont le dernier Civilization 7), souhaite en recentrer les activités. Entendez par là que l'équipe va se concentrer à présent sur :

La conception de jeux vidéo

Les technologies employées pour leur développement

Améliorer l'expérience des joueuses et joueurs

Sur le papier, rien de si étonnant ou inquiétant. Mais la réalité derrière cela est une saignée drastique dans l'effectif de Firaxis. En effet, le studio de Civilization 7 s'apprête à se séparer de près de 60 employés. Cela représente tout bonnement un tiers de l'effectif.

Difficile de ne pas faire le lien avec les performances décevantes de Civilization 7. Si, de notre côté, nous avions apprécié la proposition, le jeu a reçu un accueil mitigé en grande partie à cause de changements dans le gameplay qui n'ont pas convaincu les fans. Depuis, Firaxis a multiplié les mises à jour pour rectifier le tir. Mais une fois qu'un titre a une réputation, cela prend du temps de redorer son blason.

Faut-il s'inquiéter pour le prochain XCOM après ces licenciements ?

Comme dit dans l'article de Bloomberg, « ce ne sont jamais des décisions faciles » pour un studio. Sauf que si Civilization 7 n'a pas été le succès escompté, Firaxis a d'autres projets à venir. En effet, l'équipe travaille au retour d'une autre licence de stratégie très appréciée, à savoir XCOM. En ce sens, les fans commencent à s'inquiéter.

Et il y a de quoi. Toujours selon Jason Schreier, le développement du prochain XCOM aurait rencontré des difficultés cette année. Cependant, aucune annulation n'est en vue et on imagine que la restructuration de Firaxis est aussi là pour lui laisser une chance. Cela dit, voire un tiers de l'équipe être congédiée après Civilization 7 ne risque pas de faciliter les choses. Alors que Take-Two s'apprête à célébrer le lancement de GTA 6 le 19 novembre 2026, on ne peut pas dire que toutes ses filiales seront à la fête.