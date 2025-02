Le 4X Civilization 7 ne néglige pas sa communauté et ses fans et prévoit déjà une nouvelle mise à jour qui devrait apporter de nombreux ajouts. C'est énorme.

Depuis son lancement, Civilization 7 continue d’évoluer grâce aux retours des joueurs. Firaxis vient d’annoncer une grande mise à jour prévue pour le 4 mars 2025, avec de nombreuses améliorations et du contenu inédit. En parallèle, le premier DLC du jeu, Crossroads of the World, sera également déployé avec de nouvelles civilisations et un leader supplémentaire.

La mise à jour 1.1.0 pour Civilization 7

La mise à jour 1.1.0 de Civilization 7, disponible sur PC et consoles, apportera plusieurs corrections et ajouts significatifs. Parmi les principaux changements :

Ajout d’une nouvelle Merveille Naturelle : le Triangle des Bermudes.

: le Triangle des Bermudes. Améliorations de l’interface pour une meilleure lisibilité et une navigation plus fluide.

pour une meilleure lisibilité et une navigation plus fluide. Rééquilibrage de la Victoire Culturelle avec une IA plus efficace.

avec une IA plus efficace. Possibilité de convertir les Cités Saintes dès l’Âge de l’Exploration.

dès l’Âge de l’Exploration. Nouvelles mécaniques pour les unités navales , qui pourront disperser certaines forces indépendantes.

, qui pourront disperser certaines forces indépendantes. Corrections et améliorations en multijoueur, notamment sur les invitations entre amis via un compte 2K.

Les joueurs Civilization 7 sur consoles recevront également les ajustements des précédents correctifs déjà disponibles sur PC. En revanche, Firaxis a annoncé que le premier événement en jeu, Natural Wonder Battle, initialement prévu dans cette mise à jour, est repoussé à plus tard. L’équipe préfère se concentrer sur l’amélioration générale du jeu avant d’intégrer ces événements temporaires.

Un premier DLC en deux parties

Le 4 mars marquera aussi l’arrivée de la première moitié du DLC Crossroads of the World de Civilization 7, inclus dans les éditions Deluxe et Founders, mais aussi disponible à l’achat séparément. Ce premier volet comprendra :

Un nouveau leader : Ada Lovelace.

: Ada Lovelace. Deux nouvelles civilisations : Grande-Bretagne (Âge Moderne). Carthage (Âge de l’Antiquité).

: Un pack de Merveilles Naturelles avec quatre nouveaux sites : Machapuchare. Mont Fuji. Vihren. Vinicunca.

avec quatre nouveaux sites :

La seconde partie du DLC Civilization 7 arrivera avec la mise à jour 1.1.1, prévue pour le 25 mars 2025. Elle ajoutera :

Un nouveau leader : Simón Bolívar.

: Simón Bolívar. Deux nouvelles civilisations : Bulgarie (Âge de l’Exploration). Népal (Âge Moderne).

: Une nouvelle Merveille Naturelle gratuite pour tous les joueurs : le Mont Everest.

Source : Firaxis