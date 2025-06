Civilization 7 n’est pas seul en lice sur le terrain du 4X. Le très ambitieux Endless Legend 2 a une belle annonce à faire, qui devrait ravir les amateurs de stratégie. Un moment fort en perspective pour tous ceux qui ont aimé le tout premier jeu.

Un monde vivant pour le prochain concurrent de Civilization 7

On le sait, Amplitude Studios est de retour. Et cette fois, le studio français vise haut. Après des mois de teasing, Endless Legend 2 dévoile enfin sa date de sortie, ce sera le 7 août 2025, en accès anticipé sur Steam. Une annonce qui tombe à pic, alors que Civilization 7 divise déjà une partie de ses fans. Et si la relève venait finalement de la fantasy ?

Ce nouvel épisode ne se contente pas de reprendre les bases du premier jeu. Il nous embarque sur une toute nouvelle planète, Saiadha, un monde océanique où les marées, appelées Tidefalls, modifient constamment le terrain. Quand la mer se retire, de nouvelles terres émergent, révélant des ressources, des passages ou des menaces. On avait pu vous en parler dans notre preview, cette exploration est bien loin de Civilization 7. Ce système dynamique ne sert pas juste à faire joli. Il change en profondeur votre stratégie, obligeant à s’adapter sans cesse à un terrain en mouvement. Un vrai plus dans un genre souvent trop figé.

Un vrai 4X asymétrique

Comme dans le premier Endless Legend, chaque faction propose une expérience de jeu unique, contrairement à Civilization 7. Mais ici, Amplitude pousse l’idée encore plus loin. À la sortie, cinq factions seront jouables. Trois ont déjà été révélées. Les Kin of Sheredyn sont d’anciens explorateurs stellaires, échoués sur cette planète et bien décidés à retrouver leur savoir technologique perdu. Les Aspects, quant à eux, forment une entité étrange, à mi-chemin entre le corail et la machine, capable de répandre une matière organique envahissante sur toute la carte. Enfin, les redoutables Necrophages font leur grand retour. Fidèles à leur réputation, ils se développent à partir d’une unique ville, utilisent un réseau de tunnels pour se déplacer rapidement, et n’ont qu’un but : tout dévorer sur leur passage.

Le monde de Endless Legend 2 est généré de façon procédurale. Chaque partie est différente, peut être même plus que Civilization 7. Les rencontres avec les petites factions peuvent donner lieu à du commerce, à des alliances… ou à de la domination pure et simple. Les combats restent tactiques, comme dans le premier opus. Le champ de bataille se génère en fonction du terrain. Et si vous aimez adapter votre stratégie à la carte, vous allez vous régaler. Parfait pour contrebalancer Civ 7.

Source : Amplitude