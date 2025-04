Civilization 7 commence le mois d'avril avec une très belle annonce. Encore plus de joueuses et de joueurs pourront bientôt s'y essayer, c'est officiel.

Il était très attendu des fans, pourtant son lancement a été chaotique. Civlization 7 tente de rattraper le tir depuis déjà plusieurs semaines maintenant. Les patchs s'enchaînent pour réparer les problèmes et tenter de redorer son blason. Mais ce n'est pas la seule tentative pour faire plaisir aux joueuses et joueurs. Une plutôt bonne nouvelle est tombée pas plus tard qu'hier. Ça devrait au moins en ravir certains.

Civilization 7 part en conquête

Malgré des qualités indéniables, Civilization 7 pèche par une optimisation qui laisse vraiment à désirer. Heureusement, les équipes de développement sont sur le coup. Fin mars, le jeu de stratégie passait enfin à sa version 1.1.1. Disponible sur PC, Xbox Series X|S et PS5, elle apporte des ajouts bienvenus pour améliorer l'expérience. Cela dit, Firaxis Games ne planche pas que sur des mises à jour pour son dernier bébé !

Hier, le producteur exécutif du studio, Dennis Shirk, a fait une apparition remarquée lors de la grande conférence de ce début de mois : le nouveau Nintendo Direct. Vous l'aurez compris, il était là pour annoncer la sortie de Civilization 7 sur Nintendo Swith 2 ! Le jeu sera même disponible à la sortie de la console, le 5 juin 2025.

Pour l'occasion, Civilization 7 profitera d'une « édition Nintendo Switch 2 ». Contrairement aux patchs gratuits d'optimisation, il s'agit là d'une version plus complète. Il aura donc droit avec ce portage plus poussé à de meilleurs graphismes. Cela dit, le plus intéressant se situe du côté des fonctionnalités. Le jeu supportera grâce à cela les nouveaux Joy-Con qui peuvent être utilisés comme une souris d'ordinateur. Cela assurera un confort de jeu bien plus adapté à ce type de production.

Aussi, notez que si vous possédez déjà Civilization 7 sur la première Switch, vous pourrez procéder à une mise à niveau payanta sur la nouvelle console. Le prix de ce type d'upgrade n'a pas encore été précisé par Nintendo. Si le constructeur applique la même logique de PlayStation sur PS5 dans ses premiers temps, on pourrait être sur un supplément de “seulement” 10 €. Mais ce n'est là qu'une hypothèse. Attendons la confirmation définitive du constructeur.