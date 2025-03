Un nouveau DLC pour Civilization 7 semble avoir été lancé par erreur. Prévu pour le 25 mars, le pack dédié à Simón Bolívar serait déjà accessible à certains joueurs. Une surprise inattendue qui soulève des questions sur la gestion du contenu par Firaxis.

Un contenu disponible en avance pour Civilization 7

Certains joueurs ont remarqué l'apparition soudaine de Simón Bolívar dans leur partie de Civilization 7. Pourtant, ce leader emblématique ne devait arriver que dans quelques semaines. En fouillant un peu plus, d’autres ont découvert que le DLC inclurait aussi Bulgare et Népal, deux nouvelles civilisations. Ce qui semble étrange, c'est que cela ne semble pas concerner tout le monde, et cela peu importe la version du jeu que vous possédez.

D'après les premières observations sur Civilization 7, Simón Bolívar offrirait un style de jeu axé sur l’expansion et la conquête. Il gagnerait un bonus de soutien de guerre et pourrait obtenir gratuitement un bâtiment après la prise d’une ville. Un atout intéressant pour les joueurs agressifs.

Une erreur qui relance le débat

Cette fuite ne passe pas inaperçue. Déjà, Civilization 7 a été critiqué pour son lancement jugé précipité. Certains joueurs estiment que le jeu manque de fonctionnalités essentielles et qu’il aurait mérité plus de temps de développement. Cette mise à disposition involontaire d’un DLC trois semaines avant sa sortie officielle ne fait qu’alimenter ce ressenti. Certains s'interrogent : Firaxis a-t-il accéléré la sortie du jeu pour des raisons commerciales ?

Pour le moment, l’éditeur n’a pas réagi officiellement à cette erreur. Deux scénarios sont possibles :

Soit Firaxis retire le contenu jusqu’à la date prévue.

jusqu’à la date prévue. Soit il le laisse en accès anticipé et avance la sortie officielle.

Quelle que soit la décision, ce petit couac montre une fois de plus que Civilization 7 est encore en phase d’ajustement. Espérons que l’avenir du jeu sera plus stable et que Firaxis parviendra à convaincre les joueurs les plus sceptiques.

Source : Reddit