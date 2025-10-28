Branle-bas de combat ! Civilization 7 va connaître de très gros changements, avec à la clé du contenu tout simplement gratuit pour les joueurs. Une excellente nouvelle.

Firaxis donne enfin des nouvelles de Civilization 7. Après plusieurs mois de silence, les développeurs ont publié un long message pour faire le point sur les prochaines étapes du jeu. Au programme, une refonte des mécaniques à long terme, un nouveau contenu gratuit et une mise à jour navale qui promet de faire des vagues.

Une vision plus claire pour l’avenir de Civilization 7

Depuis sa sortie, Civilization 7 évolue à un rythme soutenu. Firaxis a déjà livré plusieurs correctifs, mais cette fois, le studio veut aller plus loin. Trois grands objectifs guident désormais son travail, améliorer la transition entre les Âges, renforcer la rejouabilité et donner plus de personnalité à chaque civilisation.

Ed Beach, le directeur créatif du jeu, explique que deux grands chantiers sont en cours. D’abord, une refonte des chemins de victoire et des « voies de légende », destinée à offrir plus de liberté dans la manière d’atteindre la gloire. Ensuite, une idée très attendue par les fans : la possibilité de jouer une même civilisation tout au long de l’Histoire, sans être obligé d’en changer à chaque ère. Un changement de philosophie majeur, qui pourrait redéfinir la série.

Une ouverture vers la communauté

Pour affiner ces nouvelles mécaniques, Firaxis lance le Firaxis Feature Workshop, un programme qui permettra à certains joueurs de tester des fonctionnalités avant leur sortie. Le studio veut impliquer sa communauté très tôt, pour recueillir des retours concrets sur ce qui fonctionne ou non.

Ed Beach précise cependant qu’avec les fêtes de fin d’année, les mises à jour seront un peu plus espacées le temps que l’équipe se consacre à ces évolutions profondes. Pas d’inquiétude pour autant, le dialogue restera ouvert via Discord et les forums.

Tides of Power

Dès le 4 novembre, les joueurs pourront découvrir Tides of Power, un contenu additionnel pour Civilization 7 entièrement consacré à la mer. Et bonne nouvelle, ce pack sera gratuit jusqu’au 5 janvier 2026 pour tous les possesseurs du jeu.

La première partie introduira Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire, ainsi que deux nouvelles civilisations, Tonga et la République des Pirates. La seconde, prévue pour décembre, ajoutera Sayyida al Hurra, accompagnée des Ottomans et de l’Islande. Un contenu qui promet de renouveler les stratégies maritimes, tout en rendant l’exploration plus captivante.

La mise à jour 1.3.0, attendue la même semaine, mettra clairement l’accent sur le jeu maritime. Un nouveau bâtiment, le Port, deviendra le point de ralliement de toutes les unités navales et offrira un bonus de production lié à la pêche.

Côté unités, le Corsaire fera son apparition. Rapide et imprévisible, ce navire permettra d’attaquer les routes commerciales ennemies et de mener des raids sans déclaration de guerre. Une arme idéale pour ceux qui aiment les stratégies discrètes et rentables.

Firaxis en profite aussi pour repenser totalement les combats en mer. Les unités seront désormais divisées en deux catégories : les légères, rapides et efficaces au corps à corps, et les lourdes, plus lentes mais capables d’attaquer à distance. Résultat : des batailles navales plus tactiques, plus lisibles et surtout plus palpitantes.

De nouvelles ressources pour Civilization 7

Cette mise à jour de Civilization 7 ne se limite pas aux navires. L’océan gagne aussi en richesse, avec l’ajout de nouvelles ressources comme les crabes, les tortues ou encore les cauris. De nouveaux types de terrains font aussi leur apparition : les atolls, qui bloquent les déplacements dans les eaux profondes, ou encore les lotus, visibles dans les lacs et offrant des bonus en nourriture et en or. Les récifs sont également renforcés pour garder tout leur intérêt stratégique. Autre détail qui devrait plaire, certaines civilisations, comme Hawaï, pourront désormais exploiter les cases océaniques dès l’ère de l’Exploration. Une petite touche d’équilibre bienvenue pour les amateurs de débuts de partie côtiers.

Firaxis promet d’autres ajustements avec la version complète du patch de Civilization 7, notamment du côté de l’interface et du confort de jeu. Le studio assure aussi que plusieurs suggestions de la communauté, encore absentes de cette mise à jour, sont toujours à l’étude pour les prochains mois.

Source : Firaxis