Civilization 7 propose un énorme DLC gratuit, un événement assez rare dans la série pour être souligné. En revanche, il ne faudra pas trop traîner, car l’offre n’est disponible que pour une durée limitée.

Les joueurs de Civilization 7 ont droit à une belle surprise. La nouvelle Collection “Vagues du pouvoir” vient d’arriver sur Steam, et elle est gratuite jusqu’au 5 janvier 2026. Ce contenu additionnel apporte de nouveaux dirigeants, des civilisations encore jamais vues et plusieurs merveilles à construire. De quoi relancer une partie ou deux sans hésiter.

Un DLC gratuit pour Civilization 7

Cette nouvelle collection n’a rien d’un simple bonus. Firaxis et 2K proposent ici un vrai DLC complet, avec deux dirigeants supplémentaires, quatre civilisations inédites et quatre merveilles inspirées du monde réel dans Civilization 7. Parmi les nouveaux venus, on retrouve Edward Teach, mieux connu sous le nom de Barbe Noire, ainsi que Sayyida al-Hurra, figure historique du Maroc médiéval.

Côté civilisations, les joueurs pourront prendre les commandes des Tonga, de la République des Corsaires, des Ottomans ou encore de l’Islande. Chacune apporte son propre style de jeu, avec de nouveaux bonus et des mécaniques adaptées à son époque. Les mers et les routes commerciales sont d’ailleurs au cœur de cette mise à jour, qui met en avant l’exploration maritime et la domination navale. Du lourd pour Civilization 7.

De nouvelles merveilles à bâtir

“Vagues du pouvoir” introduit également quatre monuments emblématiques : le Grand Phare, Nan Madol, le Grand Trou Bleu et le Geyser maritime de Mapu a Vaea. Ces merveilles ajoutent des avantages uniques et offrent de nouvelles opportunités stratégiques pour façonner un empire puissant. Elles s’intègrent parfaitement au thème de l’expansion océanique, central dans ce DLC.

Ce contenu additionnel est proposé gratuitement jusqu’au 5 janvier 2026 à 6 h 59 PT. Après cette date, il sera vendu séparément. Tous les joueurs possédant Civilization 7 peuvent donc le télécharger sans frais dès maintenant via Steam.C’est une opération plutôt rare de la part de Firaxis, qui offre un contenu de cette ampleur sans condition particulière. Une manière intelligente de récompenser la communauté tout en relançant l’intérêt pour un jeu déjà bien installé.

Source : 2K