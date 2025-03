La première grande mise à jour de Sid Meier’s Civilization 7, intitulée Crossroads of the World – Part 1, vient tout juste d’être lancée. Au programme : un nouveau leader historique, deux nouvelles civilisations jouables et plusieurs merveilles naturelles inédites. Si le contenu semble solide sur le papier, la réception du public est bien plus partagée qu’espéré.

Civilization 7 n'arrive pas à convaincre avec son DLC

C’est l’une des annonces les plus mises en avant de ce DLC Civilization 7 : Ada Lovelace, figure pionnière de l’informatique, fait son entrée en tant que nouveau leader. Une intégration saluée par certains joueurs, qui apprécient l’originalité et la diversité historique. Mais sur les réseaux sociaux, les critiques fusent. Certains estiment qu’Ada n’a pas sa place parmi les leaders mondiaux du jeu, la considérant comme un choix “forcé” pour ajouter une femme au casting.

Côté contenu, l’ajout de la Grande-Bretagne et de Carthage devrait pourtant ravir les fans de stratégie classique. Ces civilisations emblématiques ouvrent de nouvelles possibilités de gameplay. Mais là aussi, les réactions sont mitigées. Plusieurs internautes s’étonnent que la Grande-Bretagne n’ait pas été disponible dès le lancement. D’autres pointent un manque d’innovation : “On ajoute encore des classiques, mais où sont les civilisations vraiment inédites ?”, peut-on lire dans plusieurs fils de discussion.

Des merveilles naturelles qui font consensus

Heureusement, tout ne fait pas débat dans ce DLC de Civilization 7. Les nouvelles merveilles naturelles comme le Mont Fuji, le Vihren ou le Machapuchare sont plutôt bien accueillies. Les joueurs saluent leur intégration visuelle et les bonus apportés en jeu. Seule critique relevée : “Pas de doublage vocal pour ces nouvelles merveilles ? Dommage…”.

Mais au-delà du contenu en lui-même, c’est l’état général du jeu qui revient souvent dans les discussions. Bugs persistants, crashs fréquents sur certaines plateformes, fonctionnalités manquantes… la grogne monte.

Parmi les doléances les plus répétées :

L’absence du mode hotseat , toujours réclamé.

, toujours réclamé. Le retour espéré de l’option "One More Turn" après la victoire.

après la victoire. La disparition de l’exploration automatique , jugée incompréhensible.

, jugée incompréhensible. Un système d’alliances que beaucoup trouvent encore mal conçu.

D’autres critiques vont plus loin : “Civ 6 reste largement supérieur”, “J’ai payé 70€ pour un jeu incomplet”, ou encore “Pourquoi doit-on payer pour des merveilles naturelles ?”. L’ambiance n’est clairement pas à l’euphorie.