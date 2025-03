Huit ans après le sixième opus, un extrêmement attendu Civilization 7 sortait enfin en février dernier. Malheureusement, la chose ne s'est pas faite sous les meilleurs auspices. De nombreux joueurs déploraient en effet d'importants changements ou l'absence d'éléments emblématiques de la franchise. Pour certains, ce septième épisode ne respectait plus la maxime de la série qui était « Un tour de plus ». D'autres ajouts post-lancement ont plus encore exacerbé la grogne des joueurs, notamment s'agissant de la monétisation du titre. Dans un Journal des Développeurs fraichement publié et visionnable ci-dessous, Firaxis annonce donc une mise à jour visant à redonner un peu de bonheur au peuple à venir très bientôt. Voici ce qu'il faut en retenir.

Une mise à jour qui va restaurer l'ordre public dans Civilization 7 ?

Le grand retour de la célèbre franchise de Sid Meier n'a hélas pas totalement convaincu son public. Sur sa page Steam, Civilization 7 affiche toujours une moyenne d'évaluations « moyennes », avec 49% d'avis positifs sur près de 30 000 évaluations. La communauté PC, la plus importante pour des jeux de type 4X, réserve donc encore un accueil assez froid pour ce septième opus. Désireux de se réconcilier avec ses joueurs, Firaxis donc, par l'entremise d'Ed Beach, directeur créatif de la franchise, plusieurs changements qu'introduit la mise à jour 1.1.1, déployée aujourd'hui.

Le studio semble avoir bien entendu les doléances de la communauté de Civilization 7 et ajoute plusieurs fonctionnalités attendues, comme le Déplacement Rapide. Celle-ci permet de déplacer immédiatement des unités sur des tuiles, en désactivant l'animation de déplacement. De même, Firaxis apporte quelques changements sur la position de départ en lançant une partie, avec l'option d'opter pour un début aléatoire à la Civilization 6, ou « Équilibré » pour les nouveaux venus. De même, les vétérans apprécieront l'ajout d'une option pour relancer entièrement une partie, avec une toute nouvelle map, par la simple pression d'un bouton « Redémarrer ». Les joueurs seront enfin en mesure de renommer leurs commandants et colonies.

D'autres ajouts à retenir dans la mise à jour 1.1.1 de Civilization 7 comptent la merveille naturelle Mont Everest, ainsi que de nombreux changements relatifs à l'interface utilisateur. Celle-ci avait en effet déçu beaucoup de fans de la franchise, et s'étoffe de nouveaux marqueurs et indicateurs pour plus de clarté.

Source : Sid Meier's Civilization sur YouTube