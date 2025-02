Comme de nombreux autres jeux divers et variés, Firaxis et 2K proposent actuellement aux inconditionnels de jeux de stratégie de récupérer de beaux cadeaux en soutenant certains créateurs de contenus.

Les années passent, mais la ferveur ne faiblit pas. En l’espace de 30 années Civilization s’est imposé comme LA référence des 4X et des jeux de stratégie au global. Naturellement, la sortie d’un nouvel épisode est à elle seule un événement, surtout quand son prédécesseur avait quelque peu déçu sur certains points. Les premiers retours sur Civilization 7 sont dithyrambiques, notre Camille n’a pas manqué de tarir d’éloges à son sujet et si Firaxis assure le suivi, le jeu pourrait bien siéger en tant que nouveau roi du genre pendant quelques années encore. Alors pour fêter ce lancement particulièrement attendu, 2K, grand seigneur, a décidé d’offrir quelques contenus gratuits à tous les joueurs.

Des contenus gratuits pour Civilization 7

C’est une habitude pour les éditeurs maintenant. En amont de la sortie de leurs jeux importants, ils s’associent régulièrement à Amazon pour gâter leurs communautés. Ce sera une nouvelle fois le cas pour 2K. Avant le lancement officiel de Civilization 7 prévu pour le 11 février 2025, les joueurs à en devenir peuvent mettre la main sur quelques récompenses gratuites via les fameux Twitch Drops. Le concept est simple : il vous suffit de regarder des streamers agréés jouer au jeu pendant un temps donné. Évidemment, il n’est pas nécessaire de rester scotcher devant son écran , vous pouvez tout à fait laisser la diffusion en trame de fond et vaquer à vos occupations. Notez que si vous regardez les développeurs, Firaxis, vous aurez le droit à un petit contenu supplémentaire. Voici donc les deux cadeaux pour Civilization 7 que vous récupérez via les Twitch Drops, et les conditions pour les obtenir :

Récompense Exploration Age BannerNEW : 15 minutes

: 15 minutes Bannière cosmétique Charge de cavalerie : 30 minutes

Aperçu d'une récompenses gratuites ©Firaxis

Pour obtenir ces cadeaux gratuitement, sur PC ou consoles, c’est simple comme bonjour. Vous n’aurez cependant qu’au 10 février 2025 à 8h59, heure française pour faire cette démarche. Voici sans plus attendre la manipulation nécessaire pour récupérer ces contenus gratuits de Civilization 7 :

Allez sur le site de 2K et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris ou, mieux, Firaxis jouer à Civilization 7 pendant au moins 30 minutes pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte 2K sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Pour rappel, vous pouvez suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos contenus gratuits de Civilization 7 sur cette même page, autrement ils vous passeront sous le nez. Il vous suffira alors de cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, allez dans « Drops et récompenses ».

