Civilization 7 a encore des soucis et Firaxis a décidé de réaliser un changement important pour tenter de tout sauver et renverser la situation. Cela sera-t-il suffisant pour la suite ?

Sorti avec de grandes ambitions, Civilization 7 a vite déçu une partie des joueurs. Manque de contenu, mécaniques jugées incomplètes, réception critique en demi-teinte… le dernier opus de la saga culte n’a pas réussi son lancement. Un constat amer pour Firaxis, mais qui pousse aujourd’hui le studio à revoir sa copie et à préparer un changement de cap majeur.

Civilization 7 change de cap

Firaxis vient en effet d’ouvrir un poste inédit : Head of Product pour la licence Civilization et Civilization 7. Une première dans l’histoire de la série. Cette personne aura pour mission de travailler main dans la main avec la direction du studio, les producteurs et les équipes de design afin de définir une véritable stratégie produit sur le long terme.

Concrètement, cela passera par l’analyse des tendances du marché, des retours des joueurs de Civilization 7 et de la télémétrie en jeu. Le but ? Identifier ce qui fonctionne, ce qui bloque, et trouver de nouvelles opportunités pour relancer l’intérêt autour de Civilization 7… mais aussi préparer l’avenir de la saga.

Un aveu d’échec ?

L’arrivée de ce poste ressemble à une réponse directe à l’accueil compliqué de Civilization 7. Si chaque nouvel épisode de la licence a souvent eu besoin d’extensions pour atteindre sa pleine maturité, le septième opus est considéré comme l’un des plus faibles lancements de la série. Même les habituels défenseurs du « un nouveau Civ, il faut juste s’habituer » reconnaissent que le jeu manque de bases solides.

Les discussions entre joueurs pointent du doigt des conditions de victoire trop limitées, des choix de design mal calibrés et une impression générale d’inachevé. Pour beaucoup, Firaxis n’a d’autre choix que de revoir sa feuille de route et de réajuster rapidement sa vision.

Ce nouveau rôle pourrait avoir plusieurs objectifs. À court terme, il servirait à orienter les futures mises à jour de Civilization 7 pour redonner confiance aux joueurs. Mais certains imaginent déjà qu’il s’agit aussi de préparer le terrain pour Civilization 8, voire pour un spin-off qui pourrait explorer un modèle différent (certains évoquent même un potentiel jeu en accès anticipé, ou une approche plus proche du jeu-service). Dans tous les cas, cette décision montre que Take-Two et Firaxis ne comptent pas abandonner la franchise. Civilization reste une licence trop importante, financièrement comme culturellement.

