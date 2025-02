Pour beaucoup de monde, et notamment notre cher Camille, Civilization 7 est parvenu à « moderniser la franchise en beauté tout en respectant son héritage ». Un nouvel opus qui, si le suivi est au rendez-vous, pourrait être définitivement une référence. D'ailleurs, une première mise à jour majeure sera déployée en mars pour offrir une navigation plus fluide, un rééquilibrage de l'IA pour des parties plus stratégiques, des correctifs sur la diplomatie et les crises, ou encore éliminer les nombreux bugs détectés. Mais pour le moment, c'est la douche froide et les joueurs sont extrêmement déçus et l'on d'abord fait savoir avec une moyenne Metacritic de 3,6/10, qui représente un énorme gap par rapport aux appréciations de la presse.

La cote de popularité de Civilization 7 n'est pas à son apogée

Certains qui ont eu accès en avant-première à Civilization 7, via l'édition Deluxe à 99,99€, ont exprimé leur déception avant même la sortie. En cause selon eux, une expérience globale moins fluide et moins intuitive que le précédent volet. D'où le fait que Firaxis ait déjà promis des améliorations dans les prochaines à semaines. Et visiblement, les couacs du lancement ont influencé négativement sur la popularité de CIV 7, au point où une partie de la communauté a pris une décision radicale en revenant sur Civilization 6.

Lorsqu'on regarde la fréquentation de Civilization 7 et CIV 6, le gap est monumental. Depuis sa sortie, ce nouvel épisode n'a eu un pic qu'à 84 558 contre 162 657 joueuses et joueurs. Sur les dernières vingt quatre heures, il y a eu 54 174 contre 56 409 personnes. Enfin, actuellement, SteamDB indique 31 419 contre 41 083 utilisatrices et utilisateurs. Avec ces données, on peut donc voir une fuite des joueuses et joueurs qui attendent sûrement les améliorations avant de se jeter à corps perdu dans Civilization 7, voire les contenus additionnels qui ont été repérés par des dataminers.

Si, malgré les défauts, vous n'avez pas tourner le dos à Civilization 7, sachez que des cadeaux peuvent être récupérés. Pour cela, il faut regarder des livestreams sur Twitch pendant 15 ou 30 minutes, puis surveiller vos notifications. Mais pour être éligible, il faut aussi avoir relié au préalable vos deux comptes.

Source : SteamDB.