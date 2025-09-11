Un an jour pour jour après son lancement, le jeu de stratégie Ara History Untold lancera sa version 2.0, avec de nombreuses nouveautés majeures à la clé. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Bien qu’ils soient largement considérés comme étant des jeux de niche, les jeux de stratégie sont pourtant extrêmement nombreux dans le paysage vidéoludique. Il faut dire qu’ils disposent d’un vrai public, et surtout d’innombrables possibilités. Dans le domaine historique, par exemple, Civilization s’impose incontestablement comme l’un des maîtres en la matière, même si le dernier opus en date, Civilization 7, a fait de nombreux déçus. L’avantage, cependant, c’est que bien d’autres alternatives existent pour ceux qui le souhaitent.

Ara History Untold fait sa Révolution

En effet, si Civilization 7 a globalement attiré tous les projecteurs vers lui ces derniers mois, un autre jeu sorti peu de temps avant pourrait lui aussi mériter votre attention : Ara History Untold. Et pour cause, le titre développé par Stardock Entertainment et Oxide Games s’apprête à entrer dans sa version 2.0, baptisée « Revolutions », avec de nombreuses nouveautés à la clé. « La version 2.0 est une extension massive avec de nouvelles fonctionnalités et des contenus inédits » révèlent notamment les développeurs sur Steam.

« Suite aux commentaires de la communauté, la mise à jour Revolutions ajoute un nouveau système de culture et d’influence, donne à chaque nation sa propre unité unique, offre un meilleur contrôle au joueur tout en réduisant la micro-gestion, améliore les performances, inclut une refonte majeure de l’IA et bien plus encore ». De quoi repenser l’expérience Ara History Untold dans son ensemble donc, en sachant que le titre, malgré d’évidentes qualités, avait tout de même bénéficié d’une réception un peu timide à son lancement en septembre 2024.

D’ailleurs, au-delà de contenter les plus férus de jeu de stratégie, les équipes gardent à cœur l’idée d’ouvrir le genre à un nouveau public. C’est pourquoi l’un des objectifs de cette mise à jour 2.0 est notamment d’améliorer les fonctionnalités existantes en plus d’en proposer de nouvelles, de sorte à rendre Ara History Untold « plus accessible aux nouveaux joueurs comme aux joueurs existants ». Ce qui n’empêchera pas, bien sûr, le studio de continuer à offrir une expérience toujours plus poussée à ceux qui le souhaitent.

Coup d’envoi imminent

« Nous sommes vraiment ravis d’intégrer la culture comme mécanisme de jeu dans Ara History Untold » a d’ailleurs déclaré Brad Wardell, PDG chez Stardock et Oxide, pour l’occasion. Pour les plus curieux, cette version 2.0 du jeu pourrait ainsi s’imposer comme une chouette alternative à Civilization 7. À ce titre, notez d’ailleurs que « Revolutions » est d’ores et déjà disponible sous forme de preview. La sortie finale, quant à elle, est annoncée pour le 24 septembre prochain, soit dans un peu moins de deux semaines à compter d’aujourd’hui. Autant dire que nous sommes aux portes de la révolution, donc.

