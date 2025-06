Civilization 7 a intérêt à se méfier, son grand concurrent vient de recevoir une mise à jour majeure qui le rend plus solide que jamais. De quoi offrir une vraie alternative à celles et ceux qui cherchent à changer un peu d’air.

Longtemps resté dans l’ombre, Ara: History Untold commence enfin à se faire une place dans le monde très fermé des jeux de stratégie 4X. Et avec sa nouvelle mise à jour, sobrement baptisée Living Strategy, le jeu franchit un vrai cap. Plus complet, plus lisible, plus exigeant : Ara a clairement changé de visage. De quoi clairement faire de l'ombre à Civilization 7.

Une alternative sérieuse à Civilization 7 ?

Depuis son lancement discret en septembre dernier, Ara a eu du mal à convaincre. Il faut dire qu’il est arrivé juste après l’annonce de Civilization 7, ce qui n’a pas aidé à attirer l’attention. Ajoutez à cela une interface un peu brouillonne et un début de partie parfois inégal, et vous obtenez un démarrage difficile.

Mais depuis, les développeurs d’Oxide Games ont multiplié les correctifs, avec le soutien de Stardock (Sins of a Solar Empire). Résultat : les évaluations récentes sur Steam sont désormais majoritairement positives. Et cette nouvelle mise à jour pourrait bien marquer un tournant. De quoi changer d'air par rapport à Civilization 7.

Moins de microgestion, plus de stratégie

L’un des gros changements concerne la gestion des citoyens. Avant, il fallait tout faire manuellement. Désormais, vous pouvez définir des politiques générales, et laisser votre population s’organiser en fonction de vos priorités. C’est plus fluide, plus intelligent, et surtout, ça laisse plus de place à la réflexion stratégique. Parfois même plus que sur Civilization 7.

Autre nouveauté importante : l’intelligence artificielle a été sérieusement revue. Fini les adversaires trop passifs ou trop gentils. Les factions agressives n’hésitent plus à monter des armées, vos rivaux construisent des villes plus efficaces, et les négociations de paix ne sont plus systématiques. En clair : le défi est enfin là, même en fin de partie. Parfait pour varier les plaisirs à côté de Civilization 7.

Jusqu’ici, Ara souffrait d’un défaut frustrant, dès qu’on prenait un peu de recul sur la carte, on perdait des infos essentielles. Avec Living Strategy, les données clés restent visibles même en vue globale. Vous pouvez désormais garder un œil sur la production, le bonheur des citoyens ou la performance des bâtiments sans avoir à zoomer sans arrêt. C’est un changement simple, mais qui améliore considérablement le confort de jeu. Un gros plus, encore, par rapport à Civilization 7.

Source : Steam