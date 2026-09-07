À l’occasion de la PAX West, Firaxis Games a multiplié les annonces autour de Civilization 7, qui va s’offrir une extension majeure ainsi que plusieurs grosses mises à jour d’ici 2027.

Disponible depuis maintenant plus d’un an, Civilization 7 est un vaste chantier que Firaxis Games continue de bâtir pierre après pierre au gré des mises à jour. En effet, alors que le jeu de stratégie 4X a déjà beaucoup évolué au cours des derniers mois, en passant notamment par une grosse évolution de ses systèmes en mai dernier, le travail continue pour le studio, qui a profité de la PAX West ce week-end pour faire une pluie d’annonces pour les fans. Dans le lot notamment : une nouvelle extension, Earthrise, qui vise littéralement les étoiles.

Civilization 7 touchera les étoiles avec Earthrise en 2027

Prévue pour 2027, cette première extension payante amènera les joueurs de Civilization 7 à se lancer dans de nouvelles missions autour du système solaire, avec pour objectif de protéger la Terre. Pour ce faire, plusieurs étapes seront alors nécessaires en fonction de l’âge concerné. Par exemple, tandis que l’Antiquité sera propice à la cartographie du ciel, l’Âge Moderne, de son côté, sera caractérisé par le lancement des missions de repérage en orbite. L’Âge Atomique, ensuite, marquera le lancement des missions à travers le système solaire directement.

Pour l’occasion, Civilization 7 introduira naturellement de nouvelles fonctionnalités et ressources planétaires, qui permettront aux joueurs d’appuyer le pouvoir de leur civilisation sur Terre. Firaxis annonce également l'arrivée de nouvelles compétences pour les unités, de technologies inédites capables d’altérer l’environnement ou encore d’infrastructures d’ingénierie supplémentaires afin de pouvoir lutter contre les catastrophes naturelles. Plus de détails au sujet d’Earthrise seront communiqués au cours des prochains mois.

Firaxis annonce Arc of Tomorrow, une mise à jour majeure gratuite

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque 2027 marquera également l’arrivée d’Arc of Tomorrow, une mise à jour majeure et gratuite qui introduira justement l’Âge Atomique mentionné ci-dessus au sein de l’expérience. Ce quatrième âge, qui permettra d’étendre la chronologie de Civilization 7 des années 1950 au futur proche, s’accompagnera alors d’une série de nouveautés supplémentaires, qui comprendront notamment :

Une architecture de ville urbaine rutilante, un arbre technologique et un arbre civique amélioré, mais aussi de nouveaux Triomphes, des politiques sociales, des événements narratifs et plus encore

De nouvelles civilisations avec leurs dirigeants associés, ce qui sera notamment l’occasion pour Firaxis de marquer le retour de Gandhi

Davantage d’options et d’unités offensives comme défensives pour un gameplay nucléaire étendu

L’arrivée de nouveaux outils pour gérer son empire, qui permettront par exemple de reconnaître l’indépendance de ses colonies pour pouvoir les libérer en tant que Cité-États

L’introduction de nouvelles ressources, telles que l’uranium enrichi

Civilization 7 entrera en version 1.5.0 dès ce mois-ci

Avant cela, d’autres surprises attendent toutefois les joueurs de Civilization 7. Dans le courant du mois de septembre, le studio lancera en effet la mise à jour 1.5.0, qui apportera son lot de nouveautés gratuites pour l’ensemble de la communauté. Cela comprendra :

Une nouvelle carte, Earth Map, capable de générer les pays, fonctionnalités et ressources du monde réel pour « permettre un jeu de rôle imaginaire renforcé à travers l’histoire »

La mise à jour des cartes Terra Incognita et Shuffle avec l’algorithme de génération des cartes Voronoi

Une accélération du chargement et de la génération des ressources pour un placement plus varié

La mise à jour du système de diplomatie, qui permettra désormais aux joueurs d’user de leur Influence pour rester dans une alliance sans rejoindre les guerres illogiques de leurs alliés

Une mise à jour de l’interface utilisateur, et plus précisément des infobulles des parcelles, des bannières de colonie, de la configuration de Civilization 7 ; avec l’arrivée d’un nouveau gérant de ses cases pour faciliter l’urbanisme

De quoi donner d’excellentes raisons de s’y replonger, donc, en attendant l’arrivée d’Earthrise et Arc of Tomorrow en 2027. Pour rappel, Civilization 7 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Source : Firaxis Games