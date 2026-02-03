Pour le premier anniversaire du jeu, le studio derrière Civilization 7 vient d'annoncer d'énormes changements à venir pour son jeu de stratégie, encore boudé par les fans sur PC.

Dans quelques jours, on soufflera officiellement la première bougie de Civilization 7, sorti en février 2025. Déjà, oui. Le dernier épisode de la célèbre saga de stratégie de Firaxis et 2K a cependant eu une sortie pour le moins mouvementée. Près de douze mois après sa parution sur PC et consoles, le jeu stagne encore à un niveau d'évaluations "Moyen" sur Steam, la faute à un manque de contenu et des mécaniques qui n'ont pas vraiment plu aux fans de la licence. Tout va peut-être changer avec la prochaine grosse mise à jour, qui pourrait sauver le jeu pour son premier anniversaire.

D'importants changements annoncés

Pour rappel, Civilization 7 entendait donc poursuivre et étoffer la formule lancée par Sid Meier en 1991, avec de plusieurs ajouts, pour certains inspirés des jeux concurrents. Ce septième épisode amène par exemple un changement majeur dans la progression au sein des parties, puisqu'il faut désormais changer de civilisation durant la partie après chaque passage d'ère. L'idée est plus ou moins inspirée de ce qu'avait fait Humankind, le 4X du studio français Amplitude.

© 2K / Firaxis Games.

Dans un nouveau billet publié sur le site officiel du jeu, l'équipe s'attarde sur les ajouts à venir pour Civilization 7. Après avoir remercié les fans pour leur soutien et leurs retours sur ce dernier épisode, le directeur créatif du jeu présente plusieurs nouveautés. La mise à jour 1.3.2 amènera par exemple des messages d'aide plus clairs en jeu, pour permettre aux joueurs de retrouver des informations plus facilement sans avoir à passer d'un menu à l'autre. L'IA a elle aussi été retravaillée, étant désormais « davantage en accord avec la personnalité de chaque civilisation ».

La vidéo d'annonce en anglais des nouveautés à venir pour l'anniversaire de Civilization 7

La mise à jour 1.3.2 pourrait-elle tout changer pour Civilization 7 ?

Cette mise à jour 1.3.2 devrait être la première à paraître pour Civilization VII, mais la grosse annonce concerne un autre aspect du jeu. La « Test of Time Update » est en effet ce qui occupe les équipes de Firaxis depuis plusieurs mois maintenant, et pourrait changer drastiquement votre façon de jouer. Il sera désormais possible de sélectionner n'importe quelle civilisation à n'importe quelle ère, avec la possibilité de mélanger les effets de plusieurs d'entre elles afin de créer de nouvelles synergies.

C'est une nouveauté que les fans attendent depuis la sortie du jeu, et qui fait l'objet de nombreux tests fermés auprès de la communauté, à travers le Firaxis Feature Workshop. Mais ce n'est pas tout : Firaxis annonce également que le système de Victoires a été travaillé, pour équilibrer davantage les différentes conditions possibles (victoire Scientifique, Militaire ou encore Culturelle) pour terminer une partie. Tout cela pourrait donc amener davantage de variété dans les styles de jeu possibles, ce qui serait plus que bienvenu.

Le directeur créatif de Civilization 7 présente également d'autres surprises et nouveautés à l'occasion du premier anniversaire du jeu, avec notamment une sortie sur Apple Arcade pour le 5 février. Il faut cependant faire preuve d'encore un peu de patience, la mise à jour Test of Time n'ayant pas encore de date de sortie précise.

Source : Firaxis