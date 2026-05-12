Après un sixième épisode appelé à rester comme l’un des grands représentants modernes du 4X, Civilization 7 était naturellement attendu au tournant. Et près d’un an après un lancement pour le moins compliqué, Firaxis Games continue d’écouter scrupuleusement les retours des joueurs, qui n’ont jamais vraiment adhéré aux expérimentations du studio sur cette nouvelle formule. A sa sortie, le jeu a en effet tenté de bousculer les codes historiques de la saga avec plusieurs changements majeurs, qui ont fortement déplu à la communauté. Depuis, le studio a entamé un chantier de longue haleine, qui atteindra un nouveau tournant avec la prochaine mise à jour de Civilization 7, qui se présente déjà comme un revirement rarement vu à cette échelle dans un jeu vidéo.

Civilization 7 va drastiquement changer

En ligne de mire de ce prochain patch de Civ 7, son système d’Âges particulièrement clivant. Une campagne complète obligeait en effet les joueurs à traverser trois périodes (Antiquité, Exploration et Ère Moderne) avec, à chaque transition, l’obligation de changer de civilisation. Une idée pensée pour représenter l’évolution des empires au fil de l’Histoire, mais qui a surtout frustré une majorité des vétérans, nombreux à avoir l’impression de perdre leur liberté d’approche au fil de leur partie. Depuis son lancement, Firaxis a déjà déployé plusieurs mises à jour conséquentes pour répondre aux autres critiques de la communauté, dont un chantier important sur l’interface et des améliorations en tout genre bienvenues. Mais le cœur des critiques restait. Le système d’Âges sera finalement entièrement revu avec le patch « L'Epreuve du Temps » de Civilization 7, attendu le 19 mai 2026.

Cette fois, les joueurs pourront conserver la même civilisation du début à la fin d’une partie. Oui, exactement comme dans tous les anciens Civilization. Une petite révolution pour ce septième épisode, qui ressemble surtout à un gigantesque retour en arrière, probablement nécessaire pour réconcilier Civ 7 avec sa communauté. Aujourd’hui, le jeu affiche toujours des évaluations « moyennes » sur Steam, avec moins de joueurs actifs que Civ 6 et même Civ 5, pourtant sorti il y a 15 ans.

Take-Two admet son erreur

Une situation suffisamment délicate pour pousser Strauss Zelnick, patron de Take-Two, à reconnaître publiquement l’erreur. « On s’est trompés avec Civilization 7, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. […] Le jeu est vraiment bon, mais dans ce cas précis, je pense que, du point de vue du consommateur, nous sommes allés trop loin dans ce que nous avons entrepris. » En plus du système d’Âges retravaillé, la mise à jour de Civilization 7 ajoutera également un nouveau système de victoires, des événements narratifs inédits, des cartes améliorées ainsi qu’un dirigeant supplémentaire gratuit. Rendez-vous le 19 mai 2026 pour voir si ce virage suffira à réconcilier définitivement le jeu avec sa communauté.

Source : 2K, Game File