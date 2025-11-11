Et si Firaxis avait enfin trouvé la solution pour redorer le blason de Civilization 7 ? Le dernier opus de sa grande licence prépare un changement capital.

Un renouveau en vue pour Civilization 7 ? Attendu un long moment par les fans de la licence, le dernier épisode a néanmoins déçu les connaisseurs. Ce n'était pas faute pour Firaxis d'avoir essayé d'apporter un vent de fraîcheur sur une formule on ne peut plus classique. Malheureusement, les nouveautés apportées n'ont pas toujours été du goût de tout le monde. Quoi qu'il en soit, le studio compte bien se rattraper avec les dernières mises à jour et plus encore.

Civilization 7 devrait abandonner ce qui pose problème

Reine parmi les 4X, la licence Civ est pourtant en disgrâce depuis quelques mois. Au-delà de quelques soucis techniques, Civilization 7 a créé la déception avec ce qui devait être une révolution en jeu. De fait, Firaxis a introduit un système d'Âges qui impose aux joueuses et joueurs de changer de civilisation en cours de partie. Le concept visait à dynamiser les parties en multipliant les objectifs plutôt que d'offrir une expérience linéaire. Mais pour beaucoup, cela dénature le jeu. Face à la grogne et la dégringolade des notes, le studio a donc décidé de réagir.

Dans son dernier carnet de développement, Firaxis a partagé ses plans pour l'avenir de Civilization 7. Or, parmi les nouvelles, le studio confie que ses équipes planchent sur ce fameux système qui pose un problème aux fans. « Nous testons en interne les possibilités de traverser les âges en jouant une seule civilisation ». Si les essais aboutissent, les joueuses et joueurs pourraient finalement garder la même civilisation d'un âge à l'autre, jusqu'à la fin de leur partie. Ils retrouveraient ainsi l'expérience initiale de la licence.

Ce n'est pas la première fois que Firaxis parle des âges et de leurs transitions. Dès lors, il faudra rester patient et espérer que ce nouveau mode de jeu arrive bel et bien dans Civilization 7. Cela dit, ce serait un beau geste à l'attention des fans que de l'intégrer. D'autant plus que les équipes cherchent vraiment à reconquérir leur public. Si les nouveautés annoncées pour novembre et décembre, comme la République des pirates et l'Empire ottoman, ont de quoi plaire, il en faudra plus pour réconcilier sincèrement les joueuses et joueurs avec la licence.

