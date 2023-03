Disponible depuis 2015, Cities : Skylines est ce que l'on pourrait appeler un très bon jeu. Il n'est d'ailleurs pas rare de lire à son sujet qu'il s'agit du meilleur City builder disponible actuellement sur le marché. Partant de ce postulat de départ, l'attente est grande pour une suite et d'après une information de chez Insider Gaming. Cela pourrait être pour bientôt.

Cities : Skylines 2 !?

L'éditeur Paradox Interactive s'apprête à dévoiler un certain nombre de nouveaux jeux lors de son événement d'annonce ce jour. Et dans le lot nous devrions avoir le droit à la découverte de Cities : Skylines 2. Ce nouveau city builder est construit comme étant une "expérience nouvelle génération". Le jeu proposerait d'ailleurs un gameplay plus ouvert et des "systèmes de transport et d'économie entièrement nouveaux". Cities : Skylines 2 devrait être lancé plus tard en 2023 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5.

Le lien du Paradox Show 2023

Entre son moteur graphique, sa technique, ses mécaniques de jeu profondes et les nombreux contenus que l'on a pu avoir au fil des années, City Skylines s'est naturellement imposé comme étant le meilleur jeu de gestion du genre. L'attente est donc très grande et la communauté espère bien avoir le droit à de belles nouveautés et un moteur nouvelle génération pour profiter encore plus de ses créations.

Mais encore ?

Au delà de City Skylines 2, Paradox profiterait de la conférence pour dévoiler aussi Life By You et The Lamplighters League. Le premier serait un jeu de l'équipe derrière Battletech avec des combats tactiques au tour par tour similaires. Le second serait un jeu de simulation de vie sans plus de détails mais Insider Gaming précise qu'une seconde présentation aurait lieu le 20 mars 2023 pour en savoir plus. Wait and see donc.