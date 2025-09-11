Dix ans et toutes ses dents : tel est le mantra de Cities Skylines qui, après une décennie de bons et loyaux services, continue d’accueillir de nouveaux contenus très prometteurs.

Chez Colossal Order, ce n’est pas parce qu’un nouveau jeu sort qu’il faut forcément abandonner les plus anciens. Pour preuve, en dépit de la sortie de Cities Skylines 2 en 2023, le studio continue d’assurer le suivi de son prédécesseur, qui fêtait pourtant déjà son dixième anniversaire en mars 2025. Il faut dire aussi que son succès, bien supérieur à celui de sa suite, y est peut-être pour beaucoup. Et cela explique sans doute pourquoi sans crier gare, deux nouveaux packs créateurs et une nouvelle station de radio viennent tout juste d’être annoncés.

Le Japon s’invite dans Cities Skylines

Baptisé « Shops of Shibuya », le premier pack créateur, réalisé par Stop it D, introduira comme son nom l’indique l’un des quartiers les plus emblématiques du Japon dans Cities Skylines. Doté de toute la diversité qui le caractérise, il permettra ainsi aux joueurs de se plonger dans ses boulevards animés et ses quartiers branchés, avec toutes les boutiques qui vont avec. Plus concrètement, il sera alors question de 3 bâtiments uniques, 2 parcs, 27 cultures commerciales à faible densité, 27 cultures commerciales à haute densité, et enfin 47 accessoires.

Le second pack créateur, baptisé « Map Pack 4 », introduira quant à lui 10 nouvelles maps et 10 intersections réalisées par Uncle Ron, chacune étant inspirées par des fleuves emblématiques, des paysages spectaculaires ou encore des littoraux à couper le souffle. « Des archipels tropicaux aux fjords alpins, ces maps et ces nouvelles intersections permettent aux joueurs [de Cities Skylines] de créer des villes dans un cadre unique mais réaliste » nous dit-on. De quoi faire de nombreux heureux, assurément.

Pour finir, Cities Skylines accueillera enfin une nouvelle station de radio, « Harumi Nights », composée de 16 morceaux « inspirés des rues illuminées par les néons et de la vie nocturne et animée du Japon moderne ». Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura pas à attendre trop longtemps pour pouvoir en profiter, puisque l’ensemble arrivera dès le 24 septembre prochain dans Cities Skylines. Pour ce qui est du prix, en revanche, cela reste à déterminer, même s’il y a fort à parier que l’on tournera autour des 3.99€, 5.99€ ou 7.99€ habituels.

Source : Steam