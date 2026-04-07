Face aux difficultés que rencontre le deuxième opus, les équipes de Paradoxe Interactive en reviennent au premier Cities Skylines. 11 ans après sa sortie, le jeu prouve qu'il en a encore dans le ventre. Une nouveauté vient fraîchement de débarquer sur PC et console, vous offrant de belles heures de jeu supplémentaires. C'est le moment de le relancer (et à fond la gomme, si on peut dire).

Cities Skylines prend de la vitesse avec son nouveau DLC

Vous pensiez que Paradoxe et les équipes de développement de Colossal Order avaient tourné la page sur Cities Skylines ? Alors que le second épisode est disponible depuis 2023, le premier revient sur le devant de la scène de manière originale pour un jeu du genre. De fait, le city-builder vient d'accueillir un DLC qui va vous faire repenser votre manière de rouler en ville.

Sortie le 10 mars dernier pour les 11 ans de Cities Skylines, l'expansion Race Day vous met à l'heure de la course. Tout un tas de nouveaux outils s'ajoutent au jeu pour que vous construisiez vos propres circuits et créiez des destinations incontournables. À vous ensuite de mettre en place des événements pour voir les coureurs et autres pilotes s'élancer sur la piste à pied, à vélo ou en voiture. Un vrai rêve qui se réalise pour les fans !

Le DLC Cities Skylines Race Day est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox One et Xbox Series X|S. Il s'accompagne même de nouveaux succès et trophées. Proposé à 12,99 € seul, il est également disponible dans un nouveau pack spécial aux côtés des extensions Renewed History, Iconic Brutalism et 8 Gear Radio. Pour un total de 23,74 € avec les promotions actuelles, vous recevrez ainsi de tous les assets adéquats pour profiter au maximum de la nouvelle expérience du jeu. La piste de course n'attend plus que vous.