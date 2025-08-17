Si Cities Skylines 2 vous a déçu, gardez un œil sur ce nouveau concurrent qui pourrait bien vous faire oublier son lancement chaotique. De quoi changer d'air dans la geestion.

Bonne nouvelle pour les amateurs de gestion urbaine : Transport Fever 3 vient d’être officialisé et sa sortie est prévue pour 2026. Une annonce qui tombe à point nommé, alors que Cities Skylines 2 peine encore à convaincre une partie de sa communauté. Comme il y a dix ans, lorsque le premier Cities Skylines avait su séduire les joueurs déçus par SimCity 2013, l’histoire pourrait bien se répéter.

Plus qu’un simple concurrent à Cities Skylines 2

Contrairement à Cities Skylines 2, où l’on bâtit des quartiers résidentiels, des commerces et des services publics, Transport Fever 3 se concentre entièrement sur la logistique et les réseaux de transport. Routes, voies ferrées, lignes aériennes et maritimes : tout doit être pensé pour que passagers et marchandises circulent efficacement.

Chaque choix a un impact concret. Trop de petites routes à sens unique ? Attendez-vous à des embouteillages massifs. Trop d’autoroutes ? Les émissions polluantes grimperont en flèche. Cette approche plus spécialisée pourrait séduire ceux qui, dans Cities Skylines 2, trouvent la gestion des transports trop simplifiée.

Une simulation plus vivante que jamais

Les premières images laissent entrevoir une simulation encore plus poussée que dans les précédents épisodes. Dans Transport Fever 3, chaque habitant a un domicile, un emploi et une routine quotidienne. Les entreprises dépendent directement de vos infrastructures, ce qui renforce l’impact de vos décisions. Avec plus de 30 types d’industries à gérer sur terre, en mer et dans les airs, ainsi qu’un système dynamique influencé par la météo, les saisons et l’heure de la journée, le jeu promet un réalisme rarement atteint dans le genre. Une profondeur qui pourrait combler les fans frustrés par certains manques de Cities Skylines 2.

Développé par Urban Games, Transport Fever 3 n’a pas encore de date précise mais reste attendu pour 2026. Les joueurs peuvent déjà l’ajouter à leur liste de souhaits sur Steam. Si le deuxième jeu Cities Skylines ne vous satisfait pas pleinement ou si vous cherchez une expérience axée sur la planification des transports, ce nouvel opus pourrait bien devenir votre prochaine grande obsession.

Source : Steam