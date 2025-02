Si vous en avez marre du style moderne de Cities: Skylines 2, voici un concurrent assez inattendu qui fait déjà beaucoup parler de lui et qui sera jouable gratuitement en avant-première.

Les amateurs de jeux de gestion et d’histoire vont être ravis. Pompeii: The Legacy, un city-builder inspiré de l’Antiquité romaine, prépare son playtest sur Steam dès la mi-mars. C'est un peu un Cities Skylines 2 mais à la sauce romaine (et sans forcément la même beauté)

Cities Skylines 2 à la romaine

Ce jeu propose un concept original : reconstruire Pompéi, 20 ans après l’éruption du Vésuve. Un mélange entre gestion urbaine, politique et commerce, qui pourrait séduire les fans de Cities: Skylines 2 ou de la bonne vieille franchise Caesar. Contrairement aux jeux du genre, Pompeii: The Legacy ne se contente pas de bâtir une ville. Il propose une véritable reconstitution historique, où chaque choix impacte l’évolution politique et économique de Pompéi.

Le but ? Redonner vie à la cité et gérer la lignée de la famille gouvernante sur plus de 200 ans. Il faudra :

Construire des infrastructures comme les célèbres aqueducs romains .

comme les célèbres . Développer des routes commerciales pour assurer l’économie de la ville. (On sait à quel point l'économie est le point faible de Cities Skylines 2)

pour assurer l’économie de la ville. (On sait à quel point l'économie est le point faible de Cities Skylines 2) Gérer l’ordre social et les relations politiques.

Un city-builder qui mise autant sur l’urbanisme que sur la gestion des dynasties, voilà qui promet une expérience unique.

Un jeu en constante amélioration

Le studio Siscia Games a annoncé plusieurs nouveautés pour le playtest de mars. Parmi les ajouts confirmés :

Des graphismes améliorés pour un rendu plus réaliste (évidemment pas au même niveau que Cities Skylines 2)

pour un rendu plus réaliste (évidemment pas au même niveau que Cities Skylines 2) Un système de commerce enrichi avec de nouvelles routes et partenaires commerciaux.

avec de nouvelles routes et partenaires commerciaux. Plus de bâtiments et d’infrastructures , pour encore plus de possibilités.

, pour encore plus de possibilités. Un système de défense militaire , qui ajoute une touche stratégique.

, qui ajoute une touche stratégique. Une gestion de l’hygiène et du bien-être des citoyens, essentielle pour éviter troubles et maladies.

Ce n'est pas le même budget que Cities Skylines 2, mais ça reste impressionnant. Des améliorations qui rendent le jeu plus profond et réaliste, sans pour autant être trop complexe. Si le jeu vous intrigue, vous pouvez dès maintenant vous inscrire au playtest sur Steam. Il débutera mi-mars et permettra aux joueurs de tester le jeu avant sa sortie officielle.