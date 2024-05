Le jeu Cities: Skylines 2, lancé en octobre 2023, a récemment reçu une mise à jour significative visant à améliorer les performances sur PC. Ce patch 1.1.2f1 introduit plusieurs optimisations, notamment le support de Nvidia DLSS, qui promet d'améliorer considérablement le taux de rafraîchissement et de rendre l'expérience de jeu plus fluide. Un changement majeur pour votre jeu ?

Optimisations majeures pour Cities Skylines 2

Depuis sa sortie, Cities: Skylines 2 a souffert de problèmes de performances, frustrant de nombreux joueurs. La nouvelle mise à jour apporte une solution attendue avec l'intégration de la technologie Nvidia DLSS, compatible avec les cartes graphiques RTX. Bien que cette technologie aurait été bénéfique dès le lancement, son ajout tardif est néanmoins bienvenu, permettant une augmentation substantielle du taux de rafraîchissement pour ceux qui possèdent une carte Nvidia. Le jour et la nuit.

En plus de DLSS, la mise à jour apporte deux autres améliorations notables : une correction du pathfinding, réduisant ainsi les ralentissements pendant la simulation, et des optimisations visant à diminuer les pics de latence. Ces ajustements rendent le jeu plus stable et moins frustrant, offrant une expérience utilisateur nettement améliorée.

Aussi, les utilisateurs de Steam Deck avaient signalé des problèmes de surchauffe extrême lors de la première sortie du jeu. Des tests supplémentaires après l'application du patch montrent que les températures sont désormais beaucoup plus stables, rendant le jeu plus jouable sur cette plateforme.

La mise à jour 1.1.2f1 de Cities: Skylines 2 marque une étape importante pour les performances du jeu sur PC. Avec l'intégration de Nvidia DLSS et d'autres optimisations, les joueurs peuvent désormais profiter d'une expérience de jeu plus fluide et stable. Si vous aviez mis le jeu de côté à cause de problèmes de performance, c'est le moment idéal pour y revenir et explorer les nouvelles améliorations apportées par ce patch. Si vous avez une carte graphique Nvidia, évidemment