Cities Skylines 2 continue d’évoluer malgré une période mouvementée. Après le changement de studio, le jeu revient sur le devant de la scène avec deux nouveaux DLC

Cities Skylines 2 traverse une période de transition. Après la séparation entre Colossal Order et Paradox, l’avenir du jeu a pu sembler flou. Pourtant, la communauté reste active, et deux nouveaux DLC viennent justement le rappeler. Ces packs, entièrement créés par des moddeurs reconnus, arrivent pour enrichir le jeu en attendant la suite du développement.

Une nouvelle équipe, mais Cities Skylines 2 continue d’avancer

Le départ de Colossal Order n’est pas anodin. Le studio était derrière la licence depuis ses débuts, et Cities Skylines 2 a déjà connu deux années agitées. Malgré de bonnes bases, les joueurs ont souvent pointé du doigt des problèmes de performance, des bugs fréquents et une première extension jugée trop légère. Désormais, c’est Iceflake Studios qui prend la relève. Leur mission est large : stabiliser le jeu, améliorer l’éditeur, avancer sur les versions console et préparer les futurs contenus. Autrement dit, Cities Skylines 2 entre dans une nouvelle phase de développement.

Pour éviter que la communauté ne perde patience, Paradox mise sur les “creator packs”. Un format bien connu de ceux qui avaient joué au premier Cities Skylines. Ces contenus sont conçus par des créateurs expérimentés et viennent compléter naturellement les outils du jeu.

Des gratte-ciels pour repenser votre ville

Le premier pack, imaginé par REV0, se concentre sur l’architecture moderne de Cities Skylines 2. Il ajoute quinze bâtiments emblématiques, parfaits pour donner du caractère à une grande ville. On y trouve aussi deux structures de service et une série d’améliorations, comme des observatoires ou des terminaux de transport intégrés. En bref, tout ce qu’il faut pour créer une skyline digne des plus grandes métropoles.

Le second pack, signé Badi_Dea, s’adresse aux amateurs de gestion économique. Il introduit presque toute la chaîne industrielle, depuis les matières premières jusqu’aux commerces finaux. Usines, raffineries, fonderies, élevages, boulangeries, marchés… tout se débloque progressivement, ce qui donne une vraie logique à l’évolution de votre ville.

Autre bonne nouvelle : l’asset editor débarque le 4 décembre en version bêta.

Cet outil était l’une des plus grosses attentes de la communauté. Il permettra de créer vos propres bâtiments et de partager vos créations. Pour l’instant, il s’adresse plutôt aux moddeurs expérimentés, mais il devrait rapidement devenir essentiel pour enrichir le jeu. Chaque creator pack coûte 7,99 dollars. Deux stations radio viennent aussi compléter l’offre pour 4,99 dollars chacune. Paradox propose même un bundle regroupant les quatre contenus avec une réduction d’environ 15 %.

Source : Paradox