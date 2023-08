Dans l'histoire des jeux de gestion et du genre city builder il y a deux titres qui ont laissé une emprunte indélébile dans le jeu vidéo : Sim City et Cities Skylines. Si le premier est un peu l'origine de tout, le second en revanche est un peu la synthèse de toute l'expérience acquise depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, Cities Skylines 2, sa suite directe souhaite franchir un nouveau cap de qualité pour être encore plus inoubliable. Partant de ce postulat, les développeurs viennent de donner une nouvelle série d'informations croustillantes à se mettre sous la dent. Ca sent très bon.

Cities Skylines 2, un contenu massif avec les DLC du 1 ?

Ce n'est pas forcément évident pour tous les studios de développement mais quand on possède une suite directe d'un jeu vidéo, surtout dans le monde de la stratégie/gestion on s'attend à ce qu'elle possède toutes les améliorations du titre précédant. Si l'on prend l'exemple de la saga Civilization, il est évident que la communauté souhaite voir dans l'épisode 8 actuellement en développement des mécaniques de jeux de DLC ou de mises à jour de l'épisode 7. Pourtant chez Paradox Interactive (l'éditeur suédois derrière l'édition de Cities Skylines) ce n'est pas toujours le cas, preuve en est le cas de Victoria 3. Heureusement pour Cities Skylines 2, les retours de la communauté sur certains sujets semblent être pris très au sérieux. C'est le cas de la météorologie, du climat et du cycle jour/nuit.

En effet dans un récent carnet de développement on peut apprendre que le cycle jour/nuit est lié au système de saison. À la vitesse de jeu par défaut, 24 heures ingame se traduisent par un peu plus d'une heure dans la vraie vie et trois jours en jeu verront le passage d'une saison entière (soit toutes les 3 heures). Comme on peut s'y attendre, les saisons détermineront la probabilité de l'apparition de certains effets météorologiques, et en hiver, vous devrez vous assurer d'investir dans l'infrastructure d'entretien des routes pour éviter que vos rues se transforment en stations de ski géantes (en exagérant). Cities Skylines 2 devrait aussi inclure plusieurs types de catastrophes à savoir les incendies de forêts, les orages de grêle et les tornades. Pour chaque type vous aurez des solutions pour vous en sortir (pompiers, système d'alerte, abris, etc). Hélas on ne sait pas encore si d'autres catastrophes seront disponibles à la sortie (Ouragan ? Tremblement de terre ?).

Une synthèse parfaite

Beaucoup de ces fonctionnalités sembleront familières à tous ceux qui ont investi du temps dans Cities: Skylines et ses DLC. On se souvient par exemple du contenu supplémentaire Natural Disasters qui comme son nom l'indique se concentre sur les catastrophes ainsi que le DLC Snowfall qui permettait de profiter de l'hiver avec de nombreuses mécaniques (infrastructures). Cette suite reprend donc de nombreux éléments du premier jeu et de ses DLC pour en faire la synthèse. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Evidemment ça sera aussi l'opportunité de découvrir de belles nouveautés comme une carte plus grande, un zonage mixte de vos villes ou encore un système de transport beaucoup plus profond. Cities Skylines 2 est attendu pour mémoire le 24 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.