Après un court teaser, le jeu Cities Skylines 2 dévoile cette fois une véritable bande annonce à l'occasion du Summer Game Fest 2023 pour le bien du Xbox Showcase. Paradox Interactive et Colossal Order mettent le paquet dans un condensé de 2 minutes qui permettent de se faire un bel avis de ce que nous réserve ce très massif jeu de gestion. Pour ceux qui ne connaissent pas, le titre permet tout simplement de créer la ville de vos rêves...

Cities Skylines 2, un jeu gigantesque

Dans Cities: Skylines II , les joueurs construisent des villes détaillées à une échelle encore plus grande que le jeu précédent. Les nouvelles cartes dynamiques qui se déroulent dans divers biomes présentent à la fois des défis et des opportunités comme on peut s'en douter. Le jeu s'annonce d'autant plus complet et profond que pour la toute première fois, chaque citoyen a sa propre vie individuelle, y compris sa profession, son ménage, ses relations et plus encore, ce qui rend les villes encore plus vivantes. Aussi, les joueurs peuvent désormais suivre l'impact de leurs choix sur la vie des citoyens, ajoutant du poids et un impact immédiat à chaque décision.

Le jeu en 4 points importants

Si l'on devait résumer le jeu Cities Skylines, voici ce qu'il faut retenir :

Une simulation en profondeur : vous faites des choix qui ont des effets directs à travers la ville. L'intelligence artificielle et les systèmes économiques complexes forcent les joueurs à élaborer des stratégies, résoudre des problèmes et réagir aux changements, aux défis et aux opportunités.

: vous faites des choix qui ont des effets directs à travers la ville. L'intelligence artificielle et les systèmes économiques complexes forcent les joueurs à élaborer des stratégies, résoudre des problèmes et réagir aux changements, aux défis et aux opportunités. Une é chelle plus épique : cette fois vous construisez une métropole prospère sans compromis. Les joueurs pourront construire très haut et sur toute la carte.

: cette fois vous construisez une métropole prospère sans compromis. Les joueurs pourront construire très haut et sur toute la carte. Des villes avec une VRAIE vie : suivez la vie de citoyens individuels, chacun à sa vie et votre ville est réellement vivante

: suivez la vie de citoyens individuels, chacun à sa vie et votre ville est réellement vivante Un monde dynamique : choisissez une carte pour définir le climat et le biome de la ville. Des forces naturelles façonneront la croissance des villes des joueurs face à la pollution croissante, les changements climatiques et les défis saisonniers.

La bonne nouvelle c'est que tout ceci est prévu pour le 24 octobre, sur PC et Xbox Series (et Game Pass).