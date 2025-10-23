Un jeu qui disparaît, c’est toujours une triste nouvelle. Et cette fois, c’est un concurrent de taille de Cities Skylines 2 qui tire déjà sa révérence, à peine revenu sur le devant de la scène.

Le monde du city-builder devait fêter un grand retour. Vingt ans après son dernier épisode, la série Industry Giant signait enfin son come-back avec Industry Giant 4.0. De quoi titiller Cities Skylines 2 et réveiller la nostalgie des fans de jeux de gestion. Mais à peine lancé, le rêve s’effondre déjà, le studio a confirmé que la version 1.0 sera la dernière mise à jour du jeu.

Un retour plein d’espoir pour ce concurrent de Cities Skylines 2

Sorti en novembre 2024 en accès anticipé, Industry Giant 4.0 voulait moderniser la célèbre licence de Jowood Productions, née à la fin des années 90. Les développeurs de Don Vs Dodo et l’éditeur Toplitz Productions promettaient une refonte complète : gestion des ressources, production industrielle, outils de modelage du terrain et système logistique plus poussé. De quoi venir concurrencer Cities Skylines 2. Pendant un an, plusieurs patchs ont enrichi l’expérience. Le studio avait même annoncé de futures fonctionnalités comme le multijoueur ou une économie plus dynamique.

Mais à la surprise générale, le 1.0 du jeu marque aussi la fin de son développement. Dans un message publié sur Steam, le studio explique qu’il n’y aura plus de mise à jour majeure ni de nouvelle fonctionnalité. Seuls quelques correctifs techniques seront déployés « si nécessaire ». « Cette décision n’a pas été prise à la légère », écrit l’équipe. « Nous aurions aimé avoir de meilleures nouvelles à partager, mais nous restons fiers d’avoir pu rendre hommage à une série qui a marqué tant de joueurs. »

Un accueil glacial des joueurs

Malheureusement, les joueurs n’ont pas été tendres. Sur Steam, les évaluations récentes sont largement négatives. Beaucoup pointent un jeu « inachevé », « lent » et « mal optimisé ». D’autres regrettent surtout l’absence de multijoueur, pourtant annoncé dès le départ. Résultat, le pic d’activité n’a jamais dépassé 600 joueurs simultanés.

Le cas d’Industry Giant 4.0 illustre bien la difficulté de faire renaître une vieille licence dans un marché dominé par des géants comme Cities Skylines 2 ou Tropico 6. Malgré la nostalgie et la bonne volonté, le projet n’a jamais trouvé son souffle.

Source : Steam