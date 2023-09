Cities Skylines 2 s'annonce comme l'un des jeux de simulation de construction de ville les plus aboutis à ce jour. Les développeurs de chez Colossal Order et Paradox Interactive ont repensé et amélioré chaque aspect du jeu, de la gestion du trafic routier à l'économie en passant par les services publics. À l'approche de sa date de sortie, de nouveaux détails émergent, y compris une refonte complète du système audio du jeu. Quelque chose de très demandé par le communauté sur les forums.

Cities Slylines 2 devrait vous mettre une claque dans les oreilles

Oubliez la simple musique d'ambiance et les effets sonores basiques des précédentes versions. Cette fois-ci, votre métropole en pleine expansion sonnera comme une véritable ville en effervescence. Le jeu propose en effet une gamme sonore dynamique, allant du bruit de la circulation aux piétons, en passant par le son des animaux domestiques et sauvages. Histoire de rendre le tout encore plus réaliste, il suffira de cliquer sur un citoyen et un son émis reflétera ses émotions. La richesse audio ne s'arrête pas là.

Le bruit des voitures changera en fonction de la vitesse et du type de route, et même les sirènes des véhicules d'urgence varieront selon le style architectural de votre ville, qu'il soit européen ou nord-américain. Car on le sait, une sirène de pompier à New York ou à Paris n'a rien à voir. Les bâtiments eux-mêmes produiront des bruits ambiants qui évolueront en fonction de l'heure et du niveau d'activité. Par exemple, les immeubles de bureaux émettront le son des claviers et des conversations professionnelles. Pas mal non ? Pour vous en faire une meilleure idée, vous pouvez toujours admirer la nouvelle bande annonce ci-dessous :

Une immersion totale

Pour renforcer encore l'immersion, Cities Skylines 2 introduit une radio en direct. Certaines stations joueront exclusivement de la musique, tandis que d'autres offriront des bulletins d'actualité et des reportages. Si une crise éclate dans votre ville, vous pourrez être tenu informé via la radio, vous aidant ainsi à prendre des mesures avant que les problèmes ne s'aggravent. Le jeu va même jusqu'à proposer un système d'alerte en cas de catastrophe, capable de déclencher une sirène d'alarme. De plus, l'intensité des sons variera en fonction de leur proximité, assurant ainsi une expérience sonore équilibrée et non envahissante pour le joeur. Tout dépendra par exemple de la proximité du lieu avec la caméra. Comme c'est souvent le cas avec les jeux de gestion modernes. Le jeu est toujours prévu pour le 24 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Décidément, la rentrée est chargée.

Que pensez-vous de cette nouvelle annonce ? De quoi totalement écraser Sim City ?