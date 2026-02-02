Désormais en charge de Cities Skylines 2, Iceflake Studios nous dévoile ses nombreux changements à venir pour le city-builder, notamment au travers de son premier patch.

Nouvelle année, nouveau départ pour Cities Skylines 2. En effet, comme annoncé par Paradox Interactive en novembre dernier, le city-builder change officiellement de mains en ce début d’année 2026. À Colossal Order, qui était en charge de la franchise depuis plus d’une décennie maintenant, vient ainsi se substituer une nouvelle équipe, Iceflake Studios, qui entend bien prolonger la vie de ce deuxième opus aussi longtemps que possible. Et on en sait désormais plus sur ce que nous prépare le studio pour l’avenir de Cities Skylines 2.

Cities Skylines 2 nous présente son prochain patch

En effet, il y a quelques jours, les développeurs ont inauguré le premier numéro de « City Corner », leur journal de bord destiné à partager leurs avancées sur les futurs patchs avec la communauté du jeu. « Notre objectif est de publier plusieurs articles entre chaque sortie, qui se concentreront principalement sur les nouveautés de la prochaine mise à jour » explique alors Iceflake dans un souci de transparence. Et c’est donc précisément ce que fait l’équipe avec ce premier post, qui revient sur les « nombreux changements » à venir pour Cities Skylines 2.

« Ce premier patch apporte de nombreux changements, dont certains que vous réclamiez depuis longtemps » peut-on notamment lire, même si le studio précise que ce premier City Corner se concentre surtout sur ce qui touche aux « fonctionnalités visuelles du jeu ». À venir dans cette mise à jour, donc :

La possibilité de définir une couleur personnalisée pour modifier l’apparence de sa ville, et plus particulièrement celle des bâtiments, des accessoires et des véhicules.

Une refonte de l’interface utilisateur, destinée à apparaître « plus claire et plus compréhensible » pour les joueurs de Cities Skylines 2 via de nombreux ajustements.

Une amélioration des éclairages, de sorte à offrir une meilleure visibilité la nuit et un meilleur équilibrage des nuages le jour.

Un perfectionnement des conditions météorologiques, dont les effets seront désormais plus réalistes et qui permettront plus facilement de personnaliser ses maps.

Et ce n’est là qu’une première étape. Car si toutes ces nouveautés, attendues pour la deuxième quinzaine de février, apporteront déjà plus de confort à la communauté, Iceflake a d’ores et déjà dressé une liste d’autres éléments à venir dans un avenir plus ou moins proche.

© Iceflake Studios / Paradox Interactive

De nombreux changements sont à venir

Par exemple, la personnalisation des couleurs s’étendra à terme à davantage d’éléments (arbres, plantes, etc.), de sorte à permettre aux joueurs de créer une map à leur image. De même, certains aspects de l’environnement seront amenés à évoluer, que ce soit dans la façon dont il sera possible de les agencer ou encore dans le niveau de qualité offert par les textures. Enfin, les joueurs de Cities Skylines 2 pourront prochainement jouir d’une encyclopédie complète, destinée à offrir toutes les informations indispensables pour profiter au mieux du jeu.

Précisons toutefois que ce patch comportera encore bien d’autres nouveautés, qu’Iceflake dévoilera avant le lancement de la mise à jour. On peut donc d’ores et déjà s’attendre à un second numéro de City Corner dans les prochains jours, « qui se concentrera davantage sur les changements apportés aux mécaniques et sur les autres projets » en préparation pour l’avenir de Cities Skyline 2. Des projets qui, bien sûr, comprendront également « des correctifs à certains problèmes » remontés par la communauté. Voilà qui s’annonce prometteur.

Source : Iceflake Studios