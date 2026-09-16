Comme le ténor de la 4X, Civilization 7, Cities Skylines 2 a lui aussi rencontré moult difficultés à son lancement. Après avoir ajouté plusieurs nouveautés et amélioré son jeu de construction de villes, Paradox a dévoilé le prochain contenu qui viendra occuper les urbanistes en herbe : l’Expansion Pack 2. Ce dernier proposera ainsi une nouvelle fournée de contenus qui vont notamment muscler les parcs et le tourisme.

Plein de DLC à venir pour Cities Skylines 2

Facturé 44,99€, ce nouveau pass regroupera ainsi deux extensions, deux packs Créateur et une station de radio. Mais aussi le Downtown Market Set, qui permet d’installer un marché construit autour de conteneurs maritimes et surtout d’installer des food trucks dans sa ville, disponible dès maintenant. Il sera ensuite suivi de plus grands morceaux, dont le plus conséquent, Park Adventures, qui proposera de créer ses propres parcs, qu’ils soient urbains, des parcs d’attractions, des réserves naturelles ou encore des zoos. Plus les visiteurs affluent, plus ce DLC de Cities Skylines 2 se transformera en une seconde économie à gérer.

Pour le prix demandé, la communauté regrette cependant l'absence de plus de contenus. « Je suis un peu déçu, je m'attendais à plus », « J'aurais préféré qu'ils patchent le jeu de base avant », peut-on notamment lire sur les forums spécialisés. Voici dans le détail la feuille de route de l’Expansion Pack 2 :

Liste des nouveautés de l'Expansion Pass 2 de CS2

Downtown Market Set (15 septembre 2026 ) : place sociale animée faite de conteneurs maritimes reconvertis et de food trucks, avec une porte-conteneur comme pièce maîtresse et des emplacements de food trucks à poser où vous voulez. Inclut une carte d'inspiration écossaise.

) : place sociale animée faite de conteneurs maritimes reconvertis et de food trucks, avec une porte-conteneur comme pièce maîtresse et des emplacements de food trucks à poser où vous voulez. Inclut une carte d'inspiration écossaise. Park Adventures (extension, 4 e trimestre 2026) : système modulaire de création de parcs où vous tracez la zone puis la remplissez selon quatre types (parcs urbains, zoos, parcs d'attractions et réserves naturelles). Les parcs montent de niveau en attirant des visiteurs et une nouvelle économie des parcs se greffe pour gérer le prix des billets, le budget du personnel et l'entretien. Plus de 100 assets et cinq nouvelles cartes sont annoncés pour l'extension de Cities Skylines 2.

: système modulaire de création de parcs où vous tracez la zone puis la remplissez selon quatre types (parcs urbains, zoos, parcs d'attractions et réserves naturelles). Les parcs montent de niveau en attirant des visiteurs et une nouvelle économie des parcs se greffe pour gérer le prix des billets, le budget du personnel et l'entretien. Plus de 100 assets et cinq nouvelles cartes sont annoncés pour l'extension de Cities Skylines 2. Creator Pack First Response (par « Arthaix », 1 er trimestre 2027) : 15 bâtiments de service et 29 améliorations couvrant pompiers, police, secours médicaux, catastrophes et le nouveau service polyvalent « Combined Response ».

: 15 bâtiments de service et 29 améliorations couvrant pompiers, police, secours médicaux, catastrophes et le nouveau service polyvalent « Combined Response ». Creator Pack Modern Suburbs (par « Trist1322 », 1 er trimestre 2027) : 2 nouvelles zones résidentielles de faible densité en maisons de ville contemporaines, dont une mixte avec commerce en rez-de-chaussée, chacune aura 5 niveaux d'évolution, plus 4 bâtiments de service assortis.

: 2 nouvelles zones résidentielles de faible densité en maisons de ville contemporaines, dont une mixte avec commerce en rez-de-chaussée, chacune aura 5 niveaux d'évolution, plus 4 bâtiments de service assortis. Corner Street Beats (station de radio, 1 er trimestre 2027) : ambiance nocturne pour accompagner vos sessions d'urbanisme avec la station Midnight Metro FM qui proposera 16 titres pour 43 minutes de musique.

: ambiance nocturne pour accompagner vos sessions d'urbanisme avec la station Midnight Metro FM qui proposera 16 titres pour 43 minutes de musique. City Vacations (extension, 2e trimestre 2027) : refonte du tourisme avec bâtiments, monuments et attractions dédiés aux visiteurs. La fréquentation varie selon les saisons et vous contrôlez les arrivées, les modes de transport privilégiés et la destination des dépenses.

refonte du tourisme avec bâtiments, monuments et attractions dédiés aux visiteurs. La fréquentation varie selon les saisons et vous contrôlez les arrivées, les modes de transport privilégiés et la destination des dépenses. Creator Pack Map Pack (par « Uncle Ron », 2e trimestre 2027) : 7 cartes pour Cities Skylines 2 inspirées de destinations de vacances, dont 3 tropicales, 2 tempérées, 1 alpine et 1 aride, ainsi que des îles tropicales aux canyons désertiques.

Bande-annonce en anglais de Cities Skylines 2.

Source : Paradox