Parmi les jeux de gestion de ville, la licence Cities: Skylines est le deuxième représentant majeure aux côtés de SimCity. Le deuxième opus est justement sorti à l'automne 2023, mais il n'a pas forcément tenu toutes ses promesses. Avec de nombreux bugs et problèmes d'optimisation, il tente tant bien que mal de redresser la barre. Dans cette dynamique, le studio Paradox Interactive annonce du nouveau pour bientôt.

Cities Skylines 2 revoit ses fondations

Dans un post sur son forum officiel, l'équipe de Paradox a partagé quelques détails du prochain patch à venir pour Cities Skylines 2. Le studio revoit ainsi sa copie, planchant ainsi sur une profonde refonte du système économique. Voilà qui devrait rééquilibrer une part particulièrement problématique du gameplay.

De fait, Paradox procède actuellement au « peaufinage » de ce système économique, qui devrait être bien plus clair à l'avenir. L'équipe s'appuie sur les retours des bêta testeurs pour ajuster le tir du mieux que possible. Ce faisant, le studio partage son sentiment d'aller « dans la bonne direction ». Néanmoins, il reconnaît que cela ne va pas résoudre tous les soucis relevés dans le jeu.

C'est pourquoi le studio compte se donner encore quelques semaines. Il souhaite ainsi prendre en compte le plus de commentaires de la communauté possible afin de véritablement répondre aux attentes des joueurs et joueuses de Cities Skylines. À l'heure actuelle, Paradox prévoit de sortir son patch entre le 3 et le 9 juin 2024. Il se laisse toutefois la possibilité de le reculer si le besoin s'en fait ressentir.

En raison de ce délai, le studio reporte les packs de créateur pour la fin de la saison estivale. Cette décision découle d'une volonté de jauger la réception du prochain patch et des bons retours espérés sur l'adaptation du système économique. Le studio veut vraisemblablement éviter de renouveler la catastrophe de son dernier DLC.

Enfin, le studio rassure sur l'intérêt apporté au bien être de ses équipes. Il rappelle ainsi qu'il fonctionnera en effectif réduit durant l'été. C'est aussi une façon de rappeler à sa communauté qu'il n'y aura pas de nouveau patch pour Cities Skylines 2 pendant cette période, afin d'éviter tout problème de suivi à la sortie. Il faudra donc attendre la fin des congés estivales pour accueillir une nouvelle mise-à-jour qui « introduira du contenu gratuit et d'autres demandes fréquentes, comme de nouveaux bâtiments de service et véhicules, ainsi que l'ajout d'un outil de surface ».