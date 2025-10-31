Le jeu Cities Skylines 2 n’a pas dit son dernier mot et vient de lancer un tout nouveau contenu rempli de nouveautés. Ce serait dommage de passer à côté.

Bonne nouvelle pour les urbanistes en herbe, Cities Skylines 2 accueille une toute nouvelle extension baptisée Bridges & Ports. Signée Paradox Interactive et Colossal Order, elle est disponible dès maintenant sur PC au prix de 19,99 €. Et pour les joueurs qui possèdent déjà l’édition Ultimate ou le Waterfronts Expansion Pass, l’extension est incluse sans frais supplémentaire.

Cap sur les côtes et les ports pour Cities Skylines 2

Avec Bridges & Ports, le jeu Cities Skylines 2 s’ouvre sur l’horizon marin. L’objectif ? Donner plus de vie aux zones côtières et aux villes portuaires. L’extension introduit 20 nouveaux ponts, dont des ponts-levis et des ponts basculants. Ces nouvelles structures ne sont pas seulement esthétiques : elles permettent désormais aux navires de passer librement sous les routes ou les voies ferrées, tout en fluidifiant la circulation.

Les ferries font également leur grand retour. Ils offrent un moyen de transport plus agréable et écologique, parfait pour relier des quartiers séparés par l’eau. Une belle manière de désengorger les routes tout en rendant les rives plus vivantes dans Cities Skylines 2.

Des ports entièrement personnalisables

C’est sans doute la grande nouveauté de cette extension de Cities Skylines 2, la possibilité de créer et personnaliser ses propres ports. Trois tailles de terminaux sont disponibles, avec de nombreuses options d’agrandissement.

Les joueurs peuvent y ajouter des entrepôts, des zones de stockage, un bureau des douanes, ou encore un centre d’urgence maritime. De quoi renforcer la logistique et la sécurité de vos zones côtières.

Mais les villes ne se limitent plus à la simple activité économique. On peut désormais construire des musées maritimes, des centres de conférence ou même des espaces de loisirs, transformant les ports en véritables lieux de vie et de tourisme dans Cites Skylines 2 En tout, ce DLC ajoute plus de 100 nouveaux éléments, ainsi que des succès inédits à débloquer.

Source : Paradox Interactive