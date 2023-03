Vous en avez rêvé ? C'est désormais une réalité. Le city builder Cities : Skylines 2 est en route et nous avons pu découvrir son existence au sein du Paradox Announcement Show 2023 avec deux autres jeux, Life by You et The Lamplighters League. Le premier titre avait réussi à amadouer tout de même 12 millions de joueurs et avait eu le droit à de nombreux DLCs.

Cities : Skylines 2, le même en mieux ?

Le jeu Cities : Skylines 2 s'annonce lui même comme étant la simulation de ville la plus réaliste jamais créée, dans laquelle les joueurs peuvent construire n'importe quel type de ville qu'ils peuvent imaginer, de l'humble village à la métropole animée. Ca laisse forcément rêveur même si on ne sait pas encore quelles seront les différences notables avec le premier épisode.

LE jeu de construction de ville ?

Mariina Hallikainen, PDG de Colossal Order derrière les deux Cities : Skylines déclare :

Cities : Skylines a remis la barre haute pour les jeux de construction de villes lors de son lancement il y a huit ans, et nous sommes incroyablement fiers de son impact. Nous avons construit une communauté florissante autour des villes et avons initié de nombreuses personnes à la construction de villes pour la première fois. Maintenant, nous avons apporté les années d'expérience que nous avons acquises pour faire un nouveau pas en avant dans le genre city builder, encore une fois, pour notre communauté et les nouveaux joueurs ".

Le city builder très attendu sera lancé sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 plus tard cette année.