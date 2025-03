Cities: Skylines n’a pas dit son dernier mot. Et pour son anniversaire, Paradox Interactive compte bien marquer le coup avec une pluie de contenus et de cadeaux en tout genre.

La franchise Cities Skylines souffle déjà ses 10 bougies. Et pour l’occasion, Paradox Interactive voit les choses en grand. Tout au long du mois, les deux jeux de la série, Cities: Skylines et Cities: Skylines 2 vont profiter d’un tsunami de contenus inédits. Au programme : mises à jour gratuites, nouveaux packs, nouvelles musiques… et même une formule d’abonnement totalement inédite pour le premier jeu.

Un abonnement pour accéder à tous les DLC Cities Skylines

C’est la grande nouveauté de cet anniversaire Cities Skylines. À partir du 13 mars, les joueurs pourront souscrire à un abonnement mensuel pour accéder à l’ensemble des contenus téléchargeables de Cities: Skylines premier du nom. Plus besoin d’acheter chaque pack séparément : plus de 65 DLC seront disponibles via cet abonnement. Une bonne nouvelle pour les nouveaux joueurs qui veulent tout découvrir d’un coup, sans exploser leur budget. Paradox précise que rien ne sera exclusif à l’abonnement. Les joueurs fidèles pourront aussi compléter leur collection à prix réduit grâce à des promotions sur le catalogue existant.

Des nouveautés pour les deux opus

Mais ce n’est pas tout. Côté contenu, Paradox a prévu plein de surprises pour les deux titres.

Dès le 18 mars, Cities: Skylines 2 recevra :

Trois nouvelles stations de radio

Trois nouveaux packs créateur

Une mise à jour gratuite avec dix nouveaux éléments de construction

Et le premier Cities: Skylines ne sera pas en reste. Le 25 mars, il aura droit lui aussi à :

Une station de radio inédite

Deux nouveaux packs créateur

Trois nouveaux parcs dynamiques, qui s’adaptent automatiquement aux DLC que vous possédez

Envie de découvrir Cities: Skylines sans payer ? Bonne nouvelle : le jeu sera gratuit sur Steam du 20 au 24 mars. L’occasion parfaite pour tester avant de se lancer, ou tout simplement pour redécouvrir ce classique du city builder.

Avec toutes ces nouveautés, Paradox montre une fois de plus son attachement à la communauté Cities: Skylines. L’abonnement permet de rendre le jeu plus accessible, sans mettre de barrière au contenu. Et les mises à jour gratuites montrent que le studio continue d’enrichir ses jeux, même après toutes ces années.

Source : Paradox Interactive