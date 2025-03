Cities Skyline 2 a amené de très belles nouveautés, des villes plus vivantes ou encore des mécaniques intelligentes, mais ça n'a pas suffi à faire oublier le lancement catastrophique. Les problèmes étaient tellement importants que le PDG du studio Colossal Order a présenté ses excuses et a même remboursé le DLC Beach Properties après un accueil tout aussi froid. Depuis de l'eau a coulé sous les ponts et l'équipe veille à améliorer l'expérience, sans mettre de côté le suivi du jeu.

La mise à jour Cities Skyline 2 du 18 mars 2025 disponible sur PC

La franchise Cities Skyline a célébré ses 10 ans le 10 mars 2025 ! Pour l'occasion, Colossal Order s'est fendu d'une vidéo anniversaire dans laquelle des cadeaux et des surprises ont été révélées. Si vous êtes fans de la licence, un abonnement mensuel entre 9,99€ et 39,99€ qui donne accès aux 65 packs de DLC. Durant cette prise de parole, les développeurs ont également annoncé une mise à jour anniversaire avec trois nouveaux packs créateur, trois stations de radio additionnelles ainsi que dix éléments de construction pour Cities Skyline 2.

Ce patch 1.2.5f1 de Cities Skyline 2 est maintenant disponible sur PC. « Nous avons un nouveau patch pour vous ! Le patch 1.2.5f1 s'accompagne d'un tas de nouveaux parcs que nous avons brièvement mentionnés dans l'annonce du dixième anniversaire, mais il contient également de nombreux correctifs ! ». Et la nouvelle mise à jour, qui tente encore de sauver le jeu, est effectivement conséquente. En complément des parcs, il y a également de nouveaux modes Facile et Normal. Même si le jeu est encore loin de convaincre complètement, les joueuses et joueurs sont en tout cas contents de cette nouvelle mise à jour 1.2.5f1 et des ajouts, notamment en raison d'une fonctionnalité ultra demandée liée aux sans-abris.

Les nouveautés principales du patch 1.2.5f1

Les notes de patch 1.2.5f1 de Cities Skyline 2 sont visibles sur Steam ou les forums de l'éditeur Paradox. Si la liste est longue comme le bras, voici les nouveautés mises en avant par les développeurs.

Améliorations de la qualité de vie liées aux sans-abris Statistiques sur les sans-abri Ajout du sans-abrisme à l'affichage des informations sur la population Les ménages sans-abri sont visibles et sélectionnables dans le panneau d'informations sélectionnées des parcs Amélioration du moment où les citoyens déménagent pour réduire le nombre de sans-abri Ces changements facilitent le suivi du sans-abrisme, l'identification des populations sans-abri dans votre ville et la vérification de la situation de chaque citoyen sans-abri. Si les sans-abri de votre ville ont généralement un emploi, ils ont simplement besoin d'un logement abordable. S'ils sont également au chômage, ils auront besoin d'un emploi correspondant à leur niveau d'éducation avant de pouvoir quitter le statut de sans-abri Amélioration de la logique de déménagement pour les citoyens adultes Désormais, les citoyens de Cities Skyline 2 ne se retrouveront plus à la rue une fois l'âge adulte atteint. À la place, ils resteront chez leurs parents jusqu'à remplir des conditions Les nouveaux citoyens adultes doivent avoir un emploi avant de déménager Ils contribuent à la richesse du ménage jusqu'à ce que celui-ci puisse se permettre de leur fournir un revenu de départ, ce qui leur donne une meilleure chance de commencer une nouvelle vie par leurs propres moyens Ils vérifient s'il y a des logements disponibles dans la ville avant de déménager S'il n'y a pas assez de logements disponibles dans la ville, ils peuvent choisir de quitter la ville et de devenir des navetteurs. Les navetteurs peuvent s'installer en ville, et le font souvent, lorsque des logements se libèrent



Source : Paradox Forums.