Il y a bientôt un an jour pour jour, après d’innombrables années d’attente et d’impatience de la part des joueurs, Team Cherry donnait enfin vie à Hollow Knight Silksong, suite de son metroidvania acclamé par la critique en 2017. Depuis, les fans du jeu ont alors largement eu l’occasion d’en faire le tour, et attendent avec autant impatience d’en découvrir davantage sur son DLC, Sea of Sorrow, annoncé pour 2026 sans plus de précision pour le moment. Mais ce dernier pourrait alors bien faire face à une rude concurrence avec Chronoscript The Endless End.

Avec Chronoscript The Endless End, Hollow Knight a de la concurrence

Développé par DeskWorks, un petit studio japonais, le titre se présente comme un jeu d’action-aventure de type metroidvania dans lequel le joueur incarne un éditeur prisonnier d’un manuscrit dont l’écriture se poursuit depuis mille ans, et dont l’objectif est donc d’élucider le mystère pour pouvoir s’en échapper. Décrit comme un jeu « d’un genre nouveau », Chronoscript The Endless End mêlera séquences en 3D et en 2D pour une « nouvelle expérience interdimensionnelle », où de redoutables ennemis nous attendront à chaque coin de page.

Entre deux séquences de plateforme bien musclées, le joueur devra donc faire en sorte de gagner en puissance au fil des combats et de ses découvertes, de sorte à pouvoir débloquer de nombreux pouvoirs uniques destinés à lui permettre d’aller toujours plus loin. Le tout saupoudré d’une direction artistique des plus singulières, Chronoscript The Endless End proposant des graphismes « esquissés à la main au style à encre », avec des animations « dessinées image par image afin de créer une atmosphère étrange et unique, mais également vivante ».

De quoi promettre une expérience metroidvania de haut niveau, donc, en tout cas si l’on se fie aux apparences laissées par le titre jusqu’ici. Un titre qui, d’ailleurs, peut compter sur les talents de Mari Shimazaki (Bayonetta, Okami) et Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenoblade) pour lui donner vie sur le plan visuel comme sonore. Mais cela suffira-t-il pour autant à permettre à Chronoscript The Endless End de jouer dans la cour des grands aux côtés de cadors du genre comme Hollow Knight ? Réponse dès l’automne 2026, en exclusivité sur PS5 et PC.

Source : DeskWorks