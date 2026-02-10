Si l'une des plus grandes licences de RPG de tous les temps vous manque, personne ne vous en voudra. Vous n'êtes pas seul. Série emblématique du J-RPG au tour par tour, Chrono Trigger continue de laisser sa marque plus de trente ans après sa sortie. Un nouveau projet et justement fraichement annoncé par l'un des créateurs de la série, et il pourrait sortir bien plus rapidement qu'on ne le pense.

Les fans de Chrono Trigger ont en effet eu la belle surprise de découvrir ce jeudi 5 février l'annonce d'un nouveau titre au look immédiatement familier. Du voyage temporel, un aspect tactique grassement mis en avant, des personnages emblématiques et même une grenouille combattante... Oui, Another Eden Begins se présente bel et bien comme un successeur spirituel à Chrono Trigger. Et pour cause, on retrouve derrière le projet le nom d'un certain Masato Kato.

Un nouveau J-RPG tactique par l'un des créateurs de Chrono Trigger

Capture d'écran tirée de la page Steam de Another Eden Begins

Si Another Eden Begins ravit autant les fans de Chrono Trigger, c'est effectivement car il est présenté par Masato Kato, figure emblématique du J-RPG. Scénariste sur le cultissime titre de Square Enix, il a également travaillé sur des jeux comme Heroes of Mana, Final Fantasy XI, Xenogears et même Final Fantasy VII. Et il n'est pas seul, puisqu'il annonce s'être associé à Yasunori Mitsuda pour composer la bande-son, lui aussi compositeur sur Chrono Trigger, Chrono Cross et Xenogears.

Sous l'égide du studio WRIGHT FLYER STUDIOS, Another Eden Begins nous emmènera aux confis du village de Baruoki, où Aldo et sa petite soeur Feinne coulent des jours heureux. Cette dernière va cependant se faire enlever et en essayant de la retrouver, ce bon Aldo se retrouve téléporté dans un monde situé 800 ans dans le futur. Le titre proposera donc de nombreuses séquences de voyage temporel.

Aldo pourra s'entourer de 18 compagnons différents durant son aventure, chacun avec leur propre histoire et des capacités uniques. Les affrontements au tour par tour semblent encourager la diversité dans les compositions d'équipe, avec plusieurs archétypes de personnages disponibles. La page Steam de ce successeur de Chrono Trigger mentionne déjà plus de 10 fins différentes et la possibilité d'accéder à un New Game+. La sortie est annoncée pour 2026 sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.