Ça s'active autour de Chrono Trigger pour les 30 ans du titre. Parmi les projets, beaucoup espèrent un remake, et ce, malgré le démenti de Square. Mais de nouvelles déclarations prouvent que tout n'est pas perdu.

Il y a des jeux dont l'aura subsiste à travers le temps, au point que certains rêvent de leur retour sublimé. Chrono Trigger fait clairement partie de ceux-là. Sorti en 1995 au Japon, puis en Amérique du Nord, ce RPG de Square a pris son temps pour parvenir en Europe. Il a fallu attendre 2009 et sa version sur Nintendo DS pour y avoir accès véritablement. Dès lors, beaucoup aimeraient se replonger dans une version retravaillée de ce titre de légende. Mais avec tous les échos des dernières semaines, on ne sait plus sur quel pied danser.

Chrono Trigger Remake, rêve ou réalité ?

Trente ans plus tard, Chrono Trigger jouit d'un statut de légende. Régulièrement évoqué parmi les meilleures créations de sa génération, il s'est aujourd'hui décliné sur à peu près tous les supports. PC, PlayStation, DS et même mobile, c'est un titre devenu accessible à tous malgré une sortie initiale qui l'avait coupé de toute une frange de son public. Pour autant, les fans rêvent de son retour, a fortiori quand on sait toutes les feintes à propos d'un potentiel remake.

Cela dit, ce projet de « Chrono Trigger Remake » refait grandement parler de lui ces derniers jours. L'anniversaire du titre en mars dernier n'y est évidemment pas pour rien. Qui plus, l'éveil des refontes de jeux en pixel dans de somptueuses versions HD-2D ne peut que donner envie de retrouver certains titres iconiques. Square Enix est d'ailleurs loin d'être le dernier en la matière, comme on peut le constater avec les remakes des cultissimes Dragon Quest.

Ces derniers pourraient justement être la clé pour que les fans de Chrono Trigger obtiennent le remake tant rêvé. De fait, après la confusion des derniers jours autour de ce que certains avaient pris comme un teasing du projet avant d'être démenti, GameReactor a pu s'entretenir avec Yūji Horii, l'un des créateurs du jeu. Même si tout n'est pas concrétisé, ses confidences redonnent finalement espoir :

Oui, je veux faire quelque chose depuis longtemps. Pour le moment, Dragon Quest a bénéficié des remakes [HD-2D] de III et de I-II. Je reçois beaucoup de demandes pour le remake de Chrono Trigger, alors je commence à y réfléchir. Yūji Horii, pour GameReactor.