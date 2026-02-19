Alors que Square Enix semblait avoir douché les attentes et les espoirs des fans de Chrono Trigger l’année dernière, une nouvelle rumeur enflamme la sphère des vétérans du JRPG.

Mai 2025. La toile s’enflamme et les fans de Chrono Trigger croient tenir leur miracle. Lors d’une prise de parole publique, Yuji Horii, père de Dragon Quest et superviseur du RPG culte, évoque l’idée d’un éventuel remake. De quoi mettre la communauté en ébullition avant un retour brutal à la réalité quelques heures plus tard. Square Enix a tempéré rapidement l’effervescence, ce n’était qu’une simple erreur de traduction. Une clarification qui a vite refroidi les ardeurs sans pour autant éteindre totalement la flamme. Car de son côté, Yuji Horii ne démentira jamais frontalement l’existence d’un tel projet, même lorsqu’il est directement interrogé dessus. Amusé, évasif, le créateur laisse constamment planer le doute sans complètement refermer la porte. Et voilà qu’un nouveau leak vient aujourd’hui raviver ces braises. L’espoir d’un remake de Chrono Trigger pourrait être de nouveau permis.

Et si Chrono Trigger Remake était une réalité ?

Dans la sphère très agitée des insiders, le nom de John Harker ne parle plus autant qu'à une certaine époque. Ancien habitué des forums ResetEra, il s'était pourtant forgé une réputation solide grâce notamment à ses informations autour de la saga Assassin's Creed. Longtemps resté discret, le voilà qu'il ressurgit de nulle part avec une déclaration qui n'a pas manqué d'agiter les amateurs de RPG. Alors que la communauté spéculait sur les remakes potentiels que pourrait lancer Square Enix après un récent sondage, l'intéressé a lâché une petite bombe. Selon lui, le remake de Chrono Trigger serait déjà en développement.

« Le remake de Chrono Trigger est déjà en développement en fait. Demandons quelque chose d'autre, comme Triangle Strategy 2 ou une vraie suite de Final Fantasy Tactics », a-t-il écrit sur les forums. Il n'en fallait pas plus pour embraser les fans du RPG culte. Direction artistique façon Dragon Quest 7 Reimagined ou traitement HD-2D dans la lignée des productions récentes de l'éditeur, les débats vont bon train. Reste que, comme toute rumeur, le conditionnel est de rigueur jusqu'à une éventuelle communication officielle, d'autant que le passif des rumeurs autour de remakes de Square Enix invite à la prudence.

Un supposé FF9 Remake circule depuis des années, tout comme l'idée d'une refonte de FFX pour son 25e anniversaire, sans que cela n'ait été appuyé par des sources plus crédibles. C'est de circonstance pour Chrono Trigger, seul le temps nous apportera une réponse définitive. D'ici-là, il n'est pas interdit de rêver, mais prudence malgré tout.

Source : ResetEra