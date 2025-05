On espère que le long week-end du 1er mai 2025 s'est bien passé, si toutefois vous avez été en mesure de faire le pont. Que ce soit le cas ou non, vous êtes peut-être tombés sur une nouvelle qui a fait grand bruit. Selon des participants de l'événement Comicon Naples 2025, le créateur de Dragon Quest, Yuji Horii, et du cultissime Chrono Trigger, aurait fait une sacrée bourde en confirmant un remake de ce dernier. L'un des RPG les plus mythiques va t-il réellement revenir dans les prochains mois ? Il y a une très mauvaise nouvelle pour les fans absolus de la licence.

Un remake de Chrono Trigger pour 2026 ?

Yuji Horii s'affaire toujours sur Dragon Quest 12 et Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake. Si on a aucune idée de la fenêtre de sortie de DQXII, la prochaine compilation de remakes sur toutes les plateformes actuelles à savoir PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 sortira cette année. Autant dire que le créateur est donc bien occupé ces derniers temps. Mais ça ne l'a pas empêché de se rendre au Comicon Naples 2025 pour partager un moment avec les visiteurs venus le voir.

Au cours de ce panel de premier ordre, il a été rapporté que Yuji Horii aurait avoué qu'un remake de Chrono Trigger était actuellement en développement. Une nouvelle qui a enflammé la Toile très rapidement, mais quelques heures plus tard, tous les espoirs des fans s'effondrent. Il s'avère en définitive que ce n'était qu'une erreur de l'interprète voire une blague de ce dernier, mais en aucun cas d'une annonce avant l'heure d'un remake de Chrono Trigger de la part de son créateur. Néanmoins, tout n'est peut-être pas perdu.

Si Yuji Horii n'a pas fait leaker de remake, on sait de manière officielle que des surprises Chrono Trigger arrivent alors que le jeu a célébré son 30ème anniversaire le 11 mars 2025. « À l'occasion du 30e anniversaire, nous lancerons au cours de l'année prochaine divers projets qui vont au-delà du monde du jeu pour exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont joué à Chrono Trigger jusqu'à présent ! » a déclaré Square Enix. Malgré les deux projets Dragon Quest, Yuji Horii travaille également sur un nouveau jeu en en collaboration avec Muneyuki Kaneshiro (Blue Lock). Il s'agit d'un titre multijoueur dark fantasy inspiré du jeu de plateau Sugoroku.

Source : AnimeClickIT.