L’un des créateurs les plus respectés du JRPG vient de relancer, presque malgré lui, un vieux fantasme des fans ,celui d’un véritable retour de Chrono Trigger.

Depuis plusieurs années, Chrono Trigger revient régulièrement dans les discussions dès qu’il est question de remakes. Le JRPG culte de 1995 continue d’alimenter les fantasmes des fans, mais cette fois, l’enthousiasme repart de plus belle après une réaction pour le moins inhabituelle de Yuji Horii. Le créateur de Dragon Quest, également scénariste sur Chrono Trigger, a récemment laissé planer un doute qui fait déjà beaucoup parler.

Une réaction qui vaut presque plus qu’une annonce pour Chrono Trigger

Lors d’un échange diffusé sur YouTube le 30 novembre, Horii a été interrogé au sujet des projets liés au 30e anniversaire de Chrono Trigger et, plus précisément, sur la possibilité d’un remake. Au lieu de démentir, ce qu’il aurait pu faire très simplement, il a répondu qu’il ne pouvait « rien dire » et qu’il valait mieux ne pas lui poser la question.

Un refus d’évoquer un sujet Chrono Trigger n’a rien d’exceptionnel en soi, mais dans le cas d’un créateur aussi habitué aux réponses mesurées, ce silence prend une autre dimension. Les fans y voient déjà un signe encourageant, bien que l’industrie regorge de projets envisagés puis abandonnés avant même d’être officialisés.

Horii évoque Chrono Trigger de plus en plus souvent

Ce n’est pas la première fois que le créateur de Chrono Trigger se retrouve mêlé, de près ou de loin, aux rumeurs autour d’un retour du jeu. En mai dernier, une erreur de traduction lors d’une convention à Naples avait déclenché un emballement similaire, laissant croire qu’un remake HD-2D était sur la table. À l’époque, les discussions tournaient surtout autour d’une refonte graphique plutôt qu’une relecture totale du gameplay. Ces répétitions rendent la situation actuelle encore plus intrigante. Difficile de croire que le sujet revient aussi souvent sans qu’il y ait, quelque part, une réflexion en cours.

Sorti en 1995 sur Super Nintendo, Chrono Trigger est souvent cité parmi les meilleurs JRPG de l’histoire. Sa réputation a traversé les générations grâce à plusieurs rééditions : une version Nintendo DS enrichie, un portage PC, puis une adaptation mobile, chacun apportant son lot de contenus supplémentaires. Une fin alternative, de nouveaux donjons ou des liens renforcés avec Chrono Cross ont permis au jeu de rester relevant sans jamais être réellement modernisé.

Source : KosoKoso放送局