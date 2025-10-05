Cette année, Chrono Trigger fête sa troisième décennie depuis son lancement. Cela fait autant de temps que les fans de JRPG rêvent d'un nouveau voyage temporel à l'aura aussi intemporelle que le jeu de Square. Des rumeurs de remake ont largement germé ces dernières années. Mais, rien ne semble pointer à l'horizon. Dès lors, les amateurs du genre devraient être ravis de voir un nouvel héritier pointer le bout de son nez avec du gameplay qui donne déjà très envie, vous allez voir.

Un voyage dans le temps digne de Chrono Trigger ?

En marge du Tokyo Game Show s'est tenu le PC Gaming Show Tokyo Direct. C'est alors que nous avons eu droit à un aperçu des plus concrets de celui qui pourrait bien prendre la relève trente ans après la sortie de Chrono Trigger. Son nom est Threads of Time et nul doute que maintenant vous allez le surveiller de près.

D'abord visuellement, ce JRPG des Canadiens de Riyo Games, édité par Humble Games, ne cache pas sa filiation spirituelle avec Chrono Trigger. Toutefois, il se permet une dose de modernisation parfaitement dans l'air du temps. En effet, il mêle personnages en pixel art et décor en 3D pour un effet HD-2D des plus somptueux. Voilà qui tapera tout de suite dans l'œil de celles et ceux qui ont apprécié Octopath Traveler ou le remake de Dragon Quest 3.

Ensuite, c'est dans le concept que Threads of Time rejoint tout à fait Chrono Trigger. Le jeu promet de nous faire voyager à travers les époques. Préparez-vous à passer de la préhistoire au Moyen Âge, jusqu'à l'an 2400 et son décor cyberpunk. Dinosaures, vikings et robots cohabitent dans cet univers qui éveille de plus en plus la curiosité du public.

Enfin, le trailer de Threads of Time présente également son gameplay. Nous aurons ainsi affaire à un bon vieux système de combats au tour par tour, un classique du JRPG. Mais, pour coller avec la ligne scénaristique, l'héritier de Chrono Trigger proposera une mécanique temporelle qui influera directement sur le déroulement des affrontements. Voilà qui s'annonce plus que prometteur pour ce titre annoncé sur PC et Xbox Series X|S. Pas de de date sortie pour le moment, mais vous pouvez désormais l'ajouter à votre liste de souhaits.