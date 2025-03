Il y a des jeux qui traversent les générations et se construisent comme légende. Chrono Trigger en fait indubitablement partie. Sorti le 11 mars 1995 au Japon, ce RPG a mis un temps fou à arriver dans nos contrées. Pour autant, il jouissait déjà d'une belle réputation. Son portage sur Nintendo DS en 2008 nous l'a non seulement rendu accessible, mais a aussi confirmé sa qualité. 30 ans après ses premiers pas, Square Enix a visiblement de nouveaux plans pour ce titre culte.

Chrono Trigger bientôt de retour ?

Chrono Trigger, c'est une histoire captivante de voyage dans le temps à coup de réalités alternatives. Qui plus est, le jeu a profité du talent de d'Akira Toriyama. L'auteur de Dragon Ball, décédé l'an dernier, avait réalisé plusieurs concepts art et défini la direction artistique générale des personnages. Tout cela a contribué à l'aura du titre de Square.

L'éditeur l'a sembe-t-il bien compris. En tout cas, c'est ce que laisse deviner son récent post sur le réseau social X. Il y annonce « divers projets » qui seront lancés en 2026 autour de ce « chef-d'œuvre intemporel ». Il n'en faut pas plus que les fans soient en ébullition.

Aujourd'hui marque le 30e anniversaire de la sortie de Chrono Trigger en 1995. Ce chef-d'œuvre intemporel, qui a traversé les générations et dont on parle encore aujourd'hui, est né d'un projet de rêve de Yuji Horii de « Dragon Quest », Akira Toriyama de « Dragon Ball » et Hironobu Sakaguchi, le créateur de « Final Fantasy ». À l'occasion du 30e anniversaire, nous lancerons au cours de l'année prochaine divers projets qui vont au-delà du monde du jeu pour exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont joué à Chrono Trigger jusqu'à présent ! Les dernières informations seront publiées sur Square Enix Official X et @ChronoTriggerPR, alors attendez-les avec impatience.

Que prévoit Square Enix ?

Dans l'immédiat, Square Enix garde les détails de ces projets secrets. Néanmoins, on sait qu'il n'a jamais complètement abandonné Chrono Trigger. Le jeu avait eu droit à une ressortie sur Steam en 2018. Il en a ensuite assuré le support, prouvant qu'il tenait à ce que les joueuses et joueurs en profitent convenablement.

Dès lors, beaucoup attendent un retour concret du jeu. D'ailleurs, lorsque la rumeur d'un remake d'un jeu culte de Square Enix s'est répandue, beaucoup ont pensé à Chrono Trigger. Qui plus est, la mode étant à la HD-2D pour les J-RPG en pixel art, cela serait une bonne occasion d'offrir un revival du titre.

Cependant, notons que Square Enix précise que ces projets iront au-delà du jeu en lui-même. Chrono Trigger aurait-il droit à une suite ? un spin-off ? Peut-être une adaptation ? Les fans ne cracheraient pas non plus sur des artbooks pour replonger dans cette œuvre sublime.