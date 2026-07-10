La Chine a déjà permis à des proches d'hériter des jeux, des objets et autres comptes numériques de defunts, PlayStation et Steam devraient prendre des notes

A l'heure où la propriété des jeux numériques est sur toutes les lèvres depuis l'annonce choc de PlayStation qui souhaite arrêter les jeux physiques dès 2028, la Chine pourrait être un exemple à suivre. Il existe en effet plusieurs précédents s'étalant sur plusieurs années dans des affaires opposant des proches de joueurs ou de propriétaires d'objets virtuels, à des sociétés de jeux vidéo ou des plateformes en ligne. Toutes ont été résolues favorablement en faveur des familles. Pour beaucoup, PlayStation et Steam devraient en prendre exemple.

La chine bouscule le droit numérique depuis des années

La Chine pourrait bien être pionnière dans le droit numérique selon le témoignage d'un utilisateur Reddit qui se présente comme marié à une avocate chinoise et traductrice. Ce dernier affirme avoir déterré plusieurs affaires concernant l'héritage de biens numériques dans lesquelles les tribunaux chinois ont donné gain de cause aux proches et aux familles. « Les tribunaux chinois considèrent les comptes de jeu et les achats de microtransactions comme des biens ayant une valeur monétaire, et les joueurs possèdent donc des droits sur ces actifs » explique l'auteur sur Reddit.

Une mère de famille a ainsi réussi à récupérer l'accès au compte d'une plateforme en ligne appartenant à son fils décédé, un héritier a pu récupérer un portefeuille Bitcoin, l'accès à un compte de jeu en ligne d'une valeur estimée à 30 000 dollars ainsi que le compte d'un réseau social de son proche décédé. Enfin, plus lunaire, en 2009 deux femmes se sont opposées pour hériter d'un objet virtuel très précieux dans le MMO Zhengtu, très populaire en Chine à l'époque. L'une, femme légitime du joueur décédé, et l'autre, sa femme dans le jeu. La justice a finalement tranché en faisant 50/50, estimant que les droits numériques étaient similaires aux droits de la véritable épouse du défunt concernant l'objet.

La différence entre la Chine et l'Occident en matière de droit numérique

Si ce sont des cas certainement isolés, dans les trois affaires, la propriété numérique a une vrai valeur, que ce soit un compte, des jeux, ou des objets. En Chine, on estime que l'argent dépensé, le temps investi ou encore certains objets numériques ont une valeur réelle. De facto, la justice applique la même règle de propriété que pour les biens physiques classiques. « Les tribunaux chinois rejettent l'idée que les clauses de non-transférabilité classiques puissent empêcher d'hériter ou de léguer un jeu, voire des microtransactions individuelles (comme les cosmétique de Counter Strike ou les skins dans d'autres jeux), et ont rendu cette décision à plusieurs reprises. » peut-on lire dans le témoignage sur Reddit.

En Occident, ce n'est pas du tout le cas, la propriété numérique se confronte souvent à la propriété intellectuelle, sans compter que les entreprises écrivent bien noir sur blanc dans leurs conditions d'utilisation qu'elles sont en pleine possession de votre compte et des achats effectués dessus, et se réservent le droit d'en faire ce que bon leur semble.

Certains comptes de jeu valent des milliers d'euros à cause des cosmétiques comme sur Counter Strike 2 ©via alwaysforkeyboard

Un problème et un vrai sujet pour tous les joueurs en 2026

C'est un problème à une époque où certains comptes de jeu en ligne, comme League of Legends, World of Warcraft ou même Counter Strike, peuvent peser plusieurs milliers d'euros après l'achat de cosmétiques, d'extensions, etc. Sans compter le temps investi ou encore les abonnements. Dans le cas de jeux comme Counter Strike où il existe tout un marché parallèle en argent bel et bien réel pour des cosmétiques pouvant coûter plusieurs milliers d'euros à eux seuls, c'est d'autant plus problématique.

C'est désormais un problème qui se pose à tous les joueurs puisque peu à peu, le modèle physique disparaît, en témoigne la décision de PlayStation d'arrêter les disques, au profit du tout numérique. Le problème étant que sur des plateformes comme Steam et prochainement PlayStation, vous n'êtes pas réellement propriétaire de votre compte et de vos jeux. Il est donc impossible de les revendre, de les échanger ou bien de les léguer si malheur vous arrive.

Le cas de Steam qui ne bouge pas depuis des années

Des affaires d'enfants cherchant à récupérer le compte de leur père décédé, ou de parents voulant récupérer celui de leur enfant parti trop tôt, sont légion. Steam a souvent été harponné sur ce sujet et la plateforme a été très claire : hériter d'un compte Steam est impossible. Les conditions d'inscription de Steam affirment que le compte doit être strictement personnel, qu'il est impossible de revendre ou de céder votre compte et son contenu, ni de le transférer. Pas même par testament, en témoigne une affaire datant de 2024 qui a fait beaucoup parler sur ResetEra notamment.

Au fil des années, ont cumule des centaines de jeux ©Jeremy.H "KiKitoès " pour Gameblog

L'annonce de PlayStation relance le débat

Avec son annonce, PlayStation a affolé la communauté de joueurs et de professionnels, à juste titre. La plus grande question concerne évidemment cette histoire de propriété numérique. Les jeux ne nous appartiennent pas réellement, même en physique, on l'a bien compris depuis des années.

Dès qu'un jeu demande une connexion internet obligatoire, on sait d'office que si on n'a plus de connexion, on a une boîte vide. De même, si un studio décide de couper les serveurs par exemple, peu importe l'argent et le temps investis sur ledit jeu, vous perdez tout et votre galette n'est plus bonne qu'à être exposée comme une relique. C'est ce qu'il s'est passé avec The Crew et tant d'autres.

Si un jeu est modifié et ne ressemble plus du tout à ce que vous avez acheté, c'est pareil. Pire encore, votre compte ne vous appartient pas vraiment non plus, il est détenu par la plateforme sur laquelle vous jouez, et vos enfants, parents, ou proches légataires n'ont aucun droit dessus en cas de problème.

Des solutions peuvent-elles être trouvées ?

À l'heure actuelle, si les tendances vers le tout numérique évoluent très vite, les droits eux ne bougent pas d'un iota. On espère bien que cela changera à l'avenir, la Chine a bien montré qu'une solution était possible et, à n'en pas douter, les grosses entreprises doivent bien en avoir sous le coude. C'est en tout cas un sujet brûlant sur lequel tout le monde va devoir se pencher à un moment ou à un autre, tandis que nous sommes tous forcés de profiter de nos jeux différemment.