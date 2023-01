Envie d'un jeu d'aventure à l'esthétique Burtonnienne ? L'éditeur Daedalic Entertainment (Gollum) vient de sortir Children of Silentown sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Children of Silentown fête sa sortie sur consoles et PC.

Children of Silentown : du Tim Burton dans un point and click

Co-développé par Elf Games (Little Briar Rose) et Luna2 Studio, Children of Silentown est un nouveau jeu d'aventure point and click. Un périple « sombre et magnifique » doté d'une direction artistique entièrement dessinée à la main qui emprunte beaucoup à Tim Burton, mais aussi au cinéaste Henry Selick (L'Étrange Noël de Monsieur Jack, Coraline).

L'histoire suit Lucy, une jeune fille qui grandit dans un village au cœur d'une forêt peuplée de monstres. Elle y découvre peu à peu les mystères qui l'entourent. Le jour, Lucy passe son temps avec ses amis ou à aider sa mère. Mais la nuit, elle est hantée par de terribles cauchemars, à force d'entendre d'horribles grognements provenant des limites de la ville. Une chose est claire pour elle : l'obscurité cache de terribles dangers et elle ne doit jamais mettre les pieds dans la forêt. Mais lorsqu'une tragédie survient, elle n'a d'autre choix que de s'enfoncer dans la forêt et d'affronter ses peurs.

Édité par Daedalic Entertainment (Le Seigneur des Anneaux : Gollum), Children of Silentown a apparemment tout du point and click classique avec la recherche de notes, la collecte d'objets afin de résoudre des énigmes, tout en se relaxant avec mini-jeux. Et Lucy devra même apprendre des chansons pour interagir avec d'autres personnages mais également débloquer les différentes fins du jeu.