Les semaines se suivent et se ressemblent au sommet des charts. C'est ainsi toujours le Steam Deck qui mène la danse sur la plateforme de Valve Software, damant le pion à de nombreux jeux. Il faut dire que ce PC ultra compact a clairement séduit la critique, malgré quelques problèmes de jeunesse. on pense notamment au système de refroidissement qui s'avère très bruyant. De nombreux internautes suggèrent d'ailleurs des bricolages pour limiter le problème. Si on vous déconseille bien sûr d’altérer le flux d'air, sachez que valve a fait quelques ajustements logiciels afin de limiter le problème. Ceci dit, n'espérez pas de miracle. Une puce puissante dans un petit châssis, c'est la recette miracle pour avoir des problèmes de refroidissement.

Le carton du Steam Deck

En seconde position des charts, on trouve Elden Ring dont le succès ne se dément pas avec les semaines. Le jeu de From Software continue de caracoler en têtes des charts, et on voit mal qui pourra lui prendre sa place dans les semaines à venir. La médaille de bronze revient à Rogue Legacy 2 qui profite de sa première semaine complète de commercialisation (le jeu est sorti le 28 avril dernier) pour se hisser sur le podium. Avec 90% de moyenne sur Metacritic et des avis très positifs, tient-on enfin le challenger qui pourra faire chuter Elden Ring ?

La place d'honneur est pour Monster Hunter Rise cette semaine. Oui, le jeu est sorti en janvier, mais il a pu bénéficier d'un petit coup de pouce pour remonter dans les charts. En effet, le jeu est actuellement proposé avec une promotion de 50% (29.99€ au lieu de 59.99€) pour sa version classique, et même 53% en Deluxe (35.23€ au lieu de 74.98€). Enfin, le top 5 est complété par The STanley Parable : Ultra Deluxe. Sorti le 27 avril dernier, cette version est une nouvelle version du classique de 2013. Plus grand, plus vaste, et toujours aussi tordu, The Stanley Parable Ultra Deluxe reste toutefois largement basé sur le jeu original, ce qui peut décevoir.

Charts Steam, semaine 18 (du 2 au 8 mai 2022)