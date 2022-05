À l'approche de l'été, la domination de Nintendo sur les charts se fait sentir de plus en plus fort. La firme de Kyoto s'empare ainsi des quatre premières places du top 5 de la semaine.

Après une excellente semaine de démarrage, Nintendo Switch Sports continue de truster la première place du classement hebdomadaire des meilleures ventes. Il faut dire que l'achat de la version boîte est particulièrement intéressant. En effet, le jeu nécessite le strap de cuisse pour y accrocher le joy-con afin de profiter du football. Donc à moins d'avoir acheté Ring Fit Adventures (l'accessoire est identique), opter pour la version digitale implique de se priver de fonctionnalités. Sur la seconde marche des charts on retrouve Kirby et le Monde Oublié. Sans surprise, les grosses sorties de la Switch restent fermement accrochées aux premières places du classement.

La dernière marche du podium revient à Mario Kart 8 Deluxe. Inoxydable, ce jeu initialement sorti sur Wii U en 2014 continue de se vendre par palettes. Qui aurait pu deviner le succès commercial incroyable qu'allait rencontrer ce portage Switch d'un jeu Wii U. La médaille en chocolat revient cette semaine à Légendes : Pokémon Arceus, là encore, une des dernières grosses sorties Nintendo.

Il faut donc attendre la dernière place des charts pour tomber sur un jeu qui ne vienne pas du catalogue Big N. Il s'agit de SIFU en version PS5 dans sa Vengeance Edition. Rappelons qu passage que cette version physique est signée par Microids.

Sur PC, les choses ont un peu changé. Bien sûr, Farming Simulator continue de cartonner puisque l'édition 22 est en tête du trio de pointe. La surprise vient en seconde position. on y trouve en effet The Witcher 3 : Wild Hunt - Game of The Year Edition. Il faut croire que la série Netflix a relancé la hype autour des aventures de Geralt. Enfin, la médaille de bronze revient aux Sims 4 en édition standard. Là aussi, on ne peut que s'incliner face à la longévité incroyable du titre d'Electronic Arts qui nous signe un "MOTHERLOAD".

Charts France semaine 18 (du 2 au 8 mai) 2022

Nintendo Switch Sports (Switch / Nintendo) Kirby et le Monde Oublié (Switch / Nintendo) Mario Kart 8 Deluxe (Switch / Nintendo) Légendes : Pokémon Arceus (Switch / Nintendo) SIFU - Vengeance Eidtion (PS5 / Microids)

Top 3 PC