Les semaines passent mais les Charts France sont plutôt constants avec une domination indiscutable de Nintendo. Et avec le classement des meilleures ventes de jeux physiques pour la semaine 17, le constructeur japonais s'impose encore en occupant presque toutes les places.

Charts France S17 : Nintendo Switch Sports fait bouger le top

Le S.E.L.L (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) a donc partagé le nouveau top 5 des meilleures ventes de jeux en France. Par rapport à la semaine 16, la belle Aloy et Horizon Forbidden West se font expulser de la première place des Charts France par Nintendo Switch Sports. Le jeu de Guerrilla Games se maintient néanmoins en deuxième position. Faut-il y voir un rebond des ventes de PS5 ? C'est fort possible, même si celles-ci sont inférieures aux prévisions à cause de la pénurie.

Pour le reste, vous connaissez bien la musique, c'est un classement composé de trois jeux Nintendo avec une boule rose, des petites voitures et des créatures à capturer par centaine.

Charts France des meilleures ventes de jeux physiques du 25 avril au 1er mai 2022

Top 3 PC : enfin du changement !

Côté PC, les Charts France sont renouvelés avec The Witcher 3: Wild Hunt qui succède aux Sims 4.