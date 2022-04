Comme chaque semaine, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) nous communique les chiffres des ventes de jeux physiques en France. Cette semaine, c'est Kirby et le monde oublié qui s'impose.

Si vous suivez un peu les charts France, vous savez que Nintendo y règne souvent en maître. Cette semaine (la 12, soit du 21 au 27 mars 2022) ne fera pas exception puisque la firme de Kyoto truste le podium. La première place revient logiquement à Kirby et le monde oublié qui jouit de son statut de nouveauté. Les nouvelles aventures de la petite boule rose sont suivies par Legends Pokémon : Arceus, tandis que l'inoxydable Mario Kart 8 Deluxe complète le trio de tête.

Charts France : Nintendo domine

Rappelons d'ailleurs que la première partie du DLC "Pass Circuits Additionnels" est disponible sur Swicth pour ceux qui sont passés en caisse, ainsi que les abonnés au Nintendo Switch Online + pack Additionnel. Ce sont ainsi 8 courses qui sont jouables depuis le 18 mars 2022. Une chose est sûre, Nintendo conserve sa force de frappe au niveau des charts des ventes en physique. Serait-ce grâce à (ou à cause de) la faible capacité de stockage de sa console que ses clients se tournent vers les cartouches ?

La médaille en chocolat revient cette semaine à Gran Turismo 7 qui finit quatrième des charts. La preuve que malgré un bad-buzz lié aux microtransactions, le titre de Polyphony Digital continue de trouver son public. En dernière position, on retrouve Ghostwire : Tokyo dans sa version PS5. Le jeu de Tango Gameworks a hérité d'un joli 7/10 dans nos colonnes, l'ami Joniwan pointant entre autres la superbe modélisation de la capitale nipponne.

La vie sur PC

Sur PC, rien de nouveau sous le soleil. Elden Ring continue de truster la première place du top 3 dans sa Launch Edition. La médaille d'argent est pour Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition (la version avec le maximum d'appareil et d'aéroports faits main). D'ailleurs, le jeu a récemment bénéficié d'une mise à jour visant à sublimer la péninsule Ibérique, via l'ajout de points d'intérêt et l'amélioration de nombre d'aéroports. Enfin, Farming Simulator 2022 complète le podium hebdomadaire, preuve que les amateurs d'engins agricoles sont toujours aussi nombreux.